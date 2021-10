Giornate Fai d'autunno: due proposte alla scoperta della Conca di Smeraldo

Il territorio recoarese entra nell’edizione 2021 delle Giornata FAI d’autunno . Due i percorsi che il prossimo 16 e 17 ottobre verranno promossi nella Conca di Smeraldo per i visitatori che da sempre attendono la grande manifestazione culturale nazionale promossa dal Fondo Ambiente Italiano.



Al fianco del Comune di Recoaro Terme troveremo la delegazione FAI Giovani di Vicenza che nei mesi scorsi hanno effettuato diversi incontri e sopralluoghi in paese per costruire le due proposte inserite nel fitto cartellone nazionale che proprio questa mattina è stato presentato ufficialmente a Roma.

Poco fa, in occasione della conferenza "Tra Otto e Novecento: testimonianze della Belle Epoque nel Vicentino" , tenuta dal prof. Giorgio Trivelli al Palazzo delle Opere Sociali di Piazza Duomo a Vicenza sono state svelate le mete della due giorni FAI vicentina con le proposte recoaresi.



“ Recoaro Terme, una passeggiata nella Belle Epoque” , ripercorrerà il centro cittadino soffermandosi in particolare su edifici che conservano ancora testimonianze dell'evoluzione artistica ed architettonica che maturarono nello stile liberty dal Caffè Nazionale agli stabili di Via Vittorio Emanuele, la Farmacia Reale Dal Lago, l’Hotel Trettenero, ma anche Via Lelia e piazzale Varese. Lungo il percorso saranno disponibili appositi roll-up con foto d’epoca che permetteranno di confrontare presente e passato dei luoghi visitati, così da coglierne l’evoluzione nel tempo. Figuranti in abiti d’epoca, appartenenti al Gruppo Vicolo Mottana, percorreranno le vie e le piazze per far rivivere gli antichi fasti della Bella Epoque. Non mancheranno nemmeno le auto d’epoca che dal centro saliranno alle Fonti Centrali, da dove si articolerà il secondo percorso proposto.



“ Recoaro Terme, con la Regina Margherita alla scoperta delle Fonti Termali” , e si articolerà da Villa Tonello per poi addentrarsi all’interno dello stabilimento, progettato dall’Architetto Antonio Caregaro Negrin e ricostruito dopo i bombardamenti subiti nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Qui è prevista anche l’ apertura straordinaria del grottino delle fonti, solitamente chiuso al pubblico, per poi salire nel salone delle Terme e visitare la sala mescita.



A corredo di queste proposte i visitatori potranno completare il proprio tour recoarese con la scoperta di altri luoghi di interesse che, proprio in occasione delle prossime Giornate FAI d’autunno, rimarranno aperti , dalla Chiesa Arcipretale realizzata dall’arch. Vaccaro al Museo della Vita del Soldato nella Grande Guerra, passando per il Museo Internazionale dei Grandi della Fisarmonica, le Fonti staccate e il Centro Culturale Neri Pozza.



Una mostra dedicata alla storia di Recoaro Terme, sarà ospitata in una sala contigua al salone delle Fonti, permetterà di avere uno sguardo complessivo sul territorio e sulla storia recoarese, dalle sue origini Cimbre sino ad oggi. In una teca sarà esposto anche il libro con le firme degli ospiti tra le quali campeggiano quelle della Regina Margherita di Savoia e del suo seguito.

