Giornata delle Ville Venete, tutte le aperture straordinarie nel vicentino

Le ville di Vicenza aprono le loro porte, offrendo un'ampia gamma di esperienze uniche e affascinanti che spaziano dal benessere alla cultura, dalla storia all'arte. Le iniziative della Giornata delle Ville Venete, programmate per 21-22 Ottobre 2023, permettono ai visitatori di immergersi in un mondo dove l'architettura palladiana, la natura rigogliosa e le storie affascinanti si fondono in un'esperienza indimenticabile.

Da Villa Pojana, che offre un risveglio dolce e rigenerante attraverso la pratica del Qi Gong, a Villa La Rotonda, che svela i suoi segreti architettonici e paesaggistici, ogni villa offre un'esperienza unica e coinvolgente. Le iniziative spaziano dalle visite guidate, che permettono di esplorare gli interni spesso nascosti e i giardini segreti di queste splendide ville, a laboratori creativi e percorsi benessere, come yoga e pilates in mezzo alla natura.

Inoltre, gli appassionati d'arte avranno l'opportunità di esplorare mostre temporanee e collezioni permanenti, come nel caso di Villa Pisani Bonetti, che ospita le opere di Rodolfo Aricò, e Villa Zileri Motterle, che vanta affreschi di Giambattista Tiepolo.

Le iniziative non mancano di coinvolgere anche i più piccoli, con laboratori creativi come quello proposto da Villa Barbaran Grassi Nanto, dove i bambini possono cimentarsi nella creazione di oggetti di uso quotidiano utilizzando le pietre locali.

Gli amanti della storia e della cultura avranno l'opportunità di partecipare a visite narrate, come quella proposta da Villa Caldogno, che conclude con un banchetto ispirato agli usi e costumi del ‘500, o di esplorare archivi storici, come quello del Castello di Thiene.

Le ville vicentine aperte

LA MANIFESTAZIONE

L’Associazione per le Ville Venete (AVV) presieduta da Isabella Collalto de Croÿ in collaborazione e grazie al sostegno di IRVV Istituto Regionale Ville Venete presieduto dal prof. Amerigo Restucci, propongono al pubblico la seconda edizione della Giornata delle Ville Venete che si terrà il 21 e il 22 ottobre 2023, programma completo di tutta la regione qui.

La Giornata, che l’anno scorso ha visto la partecipazione di oltre 12.000 persone, quest’anno aggiunge al format consolidato (vivere la Villa Veneta attraverso delle esperienze) alcune interessanti novità.

Collocate tra le regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, sono 70 le ville che aderiscono alla Giornata con molte iniziative, organizzate per nuclei tematici: Heritage (visita al patrimonio culturale); Green (attività outdoor legate al tema della sostenibilità); Family (esperienze pensate per la famiglia); Wine and Food (degustazioni); Dream (soggiorni). Ai quali quest’anno si aggiunge la proposta GenZ dedicata alla Generazione Zeta, nonché la macro-area tematica dedicata al benessere, il Well being, che segna anche la rotta del convegno del 21 ottobre.

Aperto al pubblico con prenotazione obbligatoria, il Convegno titola “Le Ville Venete al centro del benessere - [Ri]connessioni di futuro” si terrà nell’Abbazia benedettina di Santa Bona a Vidor, nel trevigiano.