Giornata sull'autismo: Basilica blu e Pompieropoli in piazza

Dall’illuminazione della Basilica palladiana alla Pompieropoli in piazza dei Signori: partono le iniziative per celebrare la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, che ricorre ogni anno il 2 aprile.

Gli eventi di sensibilizzazione sono creati da Autismo Triveneto, grazie alle collaborazioni attive sul territorio, con il patrocinio del Comune di Vicenza.

Il 2 aprile a partire dal tramonto la Basilica palladiana verrà illuminata di blu, colore simbolo della Giornata della consapevolezza dell’autismo.

Domenica 7 aprile, dalle 9.30 avrà luogo la 28° Marcia di Primavera organizzata dal Gruppo Marciatori di Altavilla Vicentina. Si realizza un percorso facilitato di cinque chilometri con partenza agli impianti sportivi di via Cavour 100 ad Altavilla Vicentina.

In piazza dei Signori, grazie al patrocinio del Comune di Vicenza e alla collaborazione con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Vicenza e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Vicenza, prenderà vita un evento unico nel suo genere: Pompieropoli per l’autismo – soccorso inclusivo. Dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18 i più piccoli potranno prendere parte ad una esercitazione pratica delle attività dei Vigili del Fuoco ricevendo un attestato di partecipazione. Si tratta di un percorso inclusivo, in particolare per l’autismo, facilitato dalla presenza di indicazioni realizzate attraverso immagini PECS (Picture Exchange Communication System), utilizzando cosi la CAA (comunicazione aumentativa alternativa).

A partire dal tardo pomeriggio si terrà un evento a sostegno di Fondazione Cuore Blu – Vivere gli autismi. Dalle 18 alle 21 avrà luogo un aperitivo con raccolta fondi con Dj set presso Ovosodo Cocktail Bar in contra’ Pescherie Vecchie, 18 a Vicenza. L’evento è realizzato con dj set Cuore Matto.

In caso di pioggia gli eventi verranno rimandati a data da destinarsi.