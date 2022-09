Giornata Nazionale Famiglie al Museo 2022, le iniziative a Villa Valmarana

il programma della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo a Villa Valmarana, che si terrà domenica 9 ottobre 2022.



Dalle 10 alle 18 con orario continuato: accesso al Parco, alla Palazzina e alla Foresteria di Villa Valmarana, in autonomia, ad un prezzo agevolato.

Dalle 10 alle 14 ad ogni bambino sarà consegnato il libro dei quiz di Villa Valmarana comprendente matita, palloncino e compreso nel prezzo.

Dalle 14 alle 18: Gioco dell'Oca a tema Villa Valmarana e i Tiepolo creato per l'occasione e che si svolgerà presso la Pagoda nel Bosco della Villa.



INGRESSO:

Tariffa Unica: 7 € adulti e bambini (gratis sotto i 2 anni) comprensivo di ingresso, materiali e gioco e riservato a bambini e a adulti che li accompagnano fino ad un massimo di 2 adulti per ogni bambino (gli adulti in più pagano secondo tariffario)



Come arrivare:

data la limitata disponibilità dei posti macchina disponibili nella piazzetta antistante la villa, si consiglia di parcheggiare in viale D'Azeglio, verso Monte Berico e di percorrere quindi a piedi Stradella San Bastian fino alla villa.



La Caffetteria sarà aperta per tutta la giornata per acquistare una gustosa merenda.





+390444321803