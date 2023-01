Giornata nazionale di studio, alberi e cambiamento climatico

Prosegue la collaborazione tra l’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio (AIAPP)- Sezione Triveneto e Emilia Romagna con la Biblioteca Internazionale “La Vigna”, attraverso una giornata nazionale di studio sul tema “Alberi e cambiamento climatico”, il 28 gennaio 2023 nella sede della Biblioteca, in Contra’ Porta Santa Croce 3, dalle 9.30 alle 17.00.



La giornata di studio, disponibile anche in webinar su piattaforma Zoom (https://bit.ly/3IYIYzu), è organizzata con il patrocinio del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza e si inserisce nel ciclo LIBER&LECTIO della Biblioteca “La Vigna”, un’iniziativa rivolta a paesaggisti, tecnici, agronomi, architetti e a quanti siano interessati all’argomento. Un tema che contiene vere e proprie strategie e nuove conquiste scientifiche offerte al sistema ecologico, necessarie per raggiungere gli obiettivi per uno Sviluppo Sostenibile, contenuti nell’Agenda 2030 dell’ONU.