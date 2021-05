Giornata Internazionale dei Musei a Vicenza, il 18 maggio visite virtuali in diretta su facebook

Il 18 maggio ricorre la Giornata Internazionale dei Musei (International Museum Day). Dal 1977 la manifestazione, patrocinata dal Ministero della Cultura, è promossa e organizzata da Icom (International Council of Museum) a livello mondiale ed è dedicata quest'anno al tema “Il futuro dei musei: rigenerarsi e reinventarsi”.

L'invito ai musei, ai professionisti del settore e alle loro comunità è quello di sviluppare, immaginare e condividere nuove pratiche di creazione di valori, nuovi modelli commerciali per le istituzioni culturali e soluzioni innovative per le sfide sociali, economiche e ambientali del presente.

Il servizio attività museali di Vicenza aderisce alla giornata proponendo per martedì 18 maggio l'iniziativa "Un invito social ai musei", serie di visite virtuali organizzate al Teatro Olimpico, a Palazzo Chiericati, Museo Naturalistico Archeologico e al Museo del Risorgimento e della Resistenza.

Le visite virtuali celebrative della Giornata dedicata ai musei di tutto il mondo saranno proposte secondo un programma organizzato durante tutta la giornata, si avvarranno delle guide turistiche autorizzate di Vicenza che racconteranno i monumenti e le collezioni del patrimonio civico.

Le visite virtuali "Un invito social ai musei" saranno proposte in diretta il 18 maggio nella pagina facebook Musei Civici Vicenza: alle 10.30 si potrà entrare virtualmente al Teatro Olimpico, alle 12 al Museo civico di Palazzo Chiericati, alle 16 al Museo del Risorgimento e della Resistenza e alle 17 al Museo Naturalistico e Archeologico.

Tutte le iniziative promosse nell'ambito della Giornata internazionale dei Musei hanno lo scopo di sottolineare il fatto che i musei sono un importante mezzo di scambio culturale, di arricchimento delle culture e di sviluppo di comprensione reciproca, cooperazione e pace fra i popoli.

Il periodo della pandemia ha duramente colpito le istituzioni, il mondo della cultura e dello spettacolo. I musei non si sono potuti sottrarre a questi cambiamenti, e il settore culturale è stato tra i più colpiti, comportando ripercussioni economiche, sociali e psicologiche a breve e lungo termine. Ma questa crisi è anche servita quale catalizzatore per promuovere innovazioni fondamentali già in atto, in modo particolare la maggiore attenzione alla digitalizzazione e la creazione di nuove forme di esperienze e di divulgazione culturale.

È un momento cruciale per la nostra società e i musei possono essere attori del cambiamento; è il momento di ripensare la relazione con le comunità, sperimentare modelli di esperienza culturale e riaffermare con forza il valore essenziale dei musei stessi nella costruzione di un futuro equo e sostenibile, cercando di difendere il potenziale creativo della cultura come motore per il rilancio e l’innovazione dell’era post-Covid.

“Sono particolarmente lieta che i Musei civici di Vicenza partecipino a questa Giornata – commenta l’assessore alla cultura Simona Siotto-. Oggi più che mai abbiamo bisogno di condividere idee e soluzioni nuove per dare voce al nostro ricchissimo patrimonio artistico. Il difficile percorso dei lunghi mesi di chiusura causa pandemia ha attivato risorse alternative che non credevamo possibili e che possono comunque diventare il punto di partenza per sperimentare nuove modalità di comunicazione e di scambio culturale.”

L'iniziativa è possibile grazie alla collaborazione con il Consorzio Vicenza è e con l'associazione Scatola cultura.