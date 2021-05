Giornata mondiale degli asini: passeggiata in compagnia a Cogollo del Cengio

La giornata mondiale degli asini si festeggia di tradizione dopo la Festa dei Lavoratori. Sabato 8 maggio sarà l'occasione per festeggiare anche loro, instancabili lavoratori che specie in passato sono stati fondamentali per tante dure attività e che condividono con noi molti aspetti ed eventi storici.

In questa giornata vogliamo camminare in compagnia degli asini, tra sentieri immersi nel verde e lungo le "masiere" gli antichi muretti a secco, oggi patrimonio dell'Unesco, a due passi dal torrente Astico e contornati dai versanti montuosi all'imbocco dell'omonima valle, per condividere i tanti racconti tra natura e storia del nostro territorio.

Percorso facile e pianeggiante di 5 km tra la campagna di Cogollo del Cengio ai piedi del Monte Cengio.

Bambini e ragazzi potranno a turno salire in sella agli asini per alcuni tratti dove il percorso lo permette...e sei gli asini saranno d'accordo :))

Dopo l'escursione è possibile fermarsi per un pic-nic di primavera sui prati vicino agli impianti sportivi (a discrezione ed organizzazione personale).

SABATO 8 MAGGIO 2021 - Passeggiata in compagnia a Cogollo del Cengio, 2 turni

Programma TURNO DEL MATTINO

Ore 9:30 | Ritrovo presso Impianti sportivi di Cogollo del Cengio

Ore 9.45 | Partenza per il percorso

Ore 12.00 | Orario di rientro previsto

Programma TURNO DEL POMERIGGIO

Ore 14:00 | Ritrovo presso Impianti sportivi di Cogollo del Cengio

Ore 14:15 | Partenza per il percorso

Ore 16.30 | Orario di rientro previsto

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

https://www.biosphaera.it