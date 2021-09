Una giornata favore dello IOV

Il 3 Ottobre possiamo tutti dare un contributo alla ricerca oncologica.

Con due appuntamenti collegati; ognuno può scegliere quale parte della giornata può dedicare per contribuire a questa importante raccolta fondi.

PASSEGGIATA :

RITROVO E PARTENZA AL ROVERE

( Ritrovo ore 9.15/ partenza ore 9.30)

Passeggiata con l'accompagnatore di Media Montagna e Guida Naturalistico Ambientale Michele Savio che vi farà scoprire le bellezze naturali dei berici.

Costo € 10, fino a 10 anni € 5.

Gratis per chi si ferma a pranzo presso il Rovere.

Nella locandina troverete info tecniche sul percorso.

Obbligo prenotazione al numero 339 1140681

(dopo le ore 16)



PRANZO :

Ore 12.30 presso la bellissima location

" IL ROVERE" un paradiso incantato immerso nel verde e nella natura



OSPITI :

TARCISIO BELLO', alpinista e scrittore.

Bellò tra sue sue numerose spedizioni è arrivato a quota 8000 sul Everest e K2.

Un uomo molto vicino ai popoli dei luoghi che ha visitato, ha fatto parte della squadra che ha costruito un acquedotto nel Nord del Pakistan.



EMANUELE PADOAN, centrocampista della squadra nazionale Italiana Calcio Amputati.

La sua passione che ha avuto fin da piccolo per il calcio non l' ha mai abbandonata, nonostante le difficoltà che ha dovuto contrastare.



ILARIA SPEROTTO, artista opera nel campo della ceramica , pittura ed arti performative.

Le piace dipingere la musica, emozionarsi ed emozionare.



LORENZO RAMA, grazie a lui è partito il senso di questa giornata, lui 22 anni e tanta tenacia.

Guarito da un sarcoma, in cura presso lo IOV,

Prende la bici e parte, 250 km in 5 tappe, motivo di questa avventura raccogliere fondi e sensibilizzare la gente sull' importanza della ricerca.

La sua maratona per dimostrarci forza e rinascita dopo la sua guarigione.



Obbligo di prenotazione ai contatti :

340 1697881/ 3356288883

loretta75bortolazzo@gmail.com



Il 3 Ottobre dai il tuo contributo alla ricerca, partecipa ad una delle due ricche iniziative.



La giornata benefica è patrocinata dall' ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IOV e dalla REGIONE VENETO.

