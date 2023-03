Giornata internazionale della donna: incontri, mostre, convegni

Quest’anno Vicenza celebra l’8 marzo, Giornata internazionale della donna, con un ricco calendario di iniziative e un programma di eventi interamente dedicato al 150° anniversario della nascita di Elisa Salerno, scrittrice e giornalista vicentina.

L'ufficio per le pari opportunità del Comune di Vicenza, la Consulta comunale per le politiche di genere e le associazioni femminili attive sul territorio promuovono un calendario di eventi che proseguirà fino 18 marzo e che comprende spettacoli teatrali, convegni, presentazioni di libri e incontri.

Il programma comprende anche parte degli eventi per il 150° della nascita di Elisa Salerno, fra le madri storiche del femminismo italiano, cristiano e laico, scrittrice, saggista e giornalista vicentina, che proseguiranno fino a giugno, promossi da associazione Presenza Donna e dalla congregazione delle suore Orsoline SCM e con il patrocinio del Comune di Vicenza e della Diocesi di Vicenza.

8 marzo 2023

In Loggia del Capitaniato dalle 9 alle 18 l’Associazione Donna Chiama Donna propone, come ogni anno, un’offerta di primule gialle in occasione della Giornata internazionale della donna, con l’obiettivo di raccogliere fondi per il Centro Antiviolenza del Comune di Vicenza. All’interno dello spazio, allestito in Loggia del Capitaniato, il “Centro Culturale Islamico Ettawbavi” collaborerà con l’iniziativa offrendo dolci tradizionali, tè e pane arabo. Informazioni: www.donnachiamadonna.org

Nell'ambito del calendario eventi 150° Elisa Salerno l'8 marzo alle 15 nella sede CISL Vicenza (viale Carducci 23) è prevista l'inaugurazione della mostra “Elisa Salerno e i diritti delle donne: lavoro, società e istruzione”. L'esposizione, ad ingresso libero, curata da CISL Vicenza, resterà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18.30. Informazioni: www.cislvicenza.it, ust.vicenza@cisl.it, 0444228710

Alle 16 nella sede CISL Vicenza (viale Carducci, 23) Abramo Tognato presenterà il suo libro “C’era una volta il patriarcato”. L'incontro è proposto da CISL e organizzato dal Coordinamento Politiche di genere FNP CISL Vicenza. Ingresso libero Informazioni: www.cislvicenza.it, ust.vicenza@cisl.it, 0444/228710

Sempre l'8 marzo alle 20.30 nella chiesa di San Carlo al Villaggio del Sole l'Associazione Presenza Donna propone la tradizionale preghiera al femminile “Donne, chiesa e profezia. In preghiera con Elisa Salerno”. Commenti biblici a cura di Donatella Mottin. Ingresso libero. Informazioni:www.presenzadonna.it, info@presdonna.it

In serata, alle 20.30 nella sede della Circoscrizione 4 (via Turra 70) l’Associazione MOICA Vicenza propone l'incontro “Le antiche donne venete, tessitrici d’alto rango” con relatrice Angela Aggujaro. Ingresso libero.

9 marzo 2023

La prima proposta per il 9 marzo alle 15.30 è l'incontro “L’importanza delle figure femminili nella mia vita” al Palazzo delle Opere Sociali, Sala del Caminetto (piazza Duomo 2), con la lettura di alcuni passi tratti dall’autobiografia “Incontro al mondo con gli occhiali rosa” a cura del C.I.F., Centro Italiano Femminile. Relatrice sarà la scrittrice, saggista e poetessa Luciana Chittero che dialogherà con Maria Grazia Testa. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. Informazioni e prenotazioni: cifvicenzacom@gmail.com

Alle 17 a Palazzo Trissino, Sala Stucchi, Amedea Mantovan Regazzo, scrittrice e narratrice, già docente di lettere, presenterà il libro “Storie di famiglia”. Introduce Mario Bagnara, Accademico Olimpico. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Informazioni e prenotazioni: amedeamantovan@alice.it

Il 9 marzo all'Odeo del Teatro Olimpico si terrà la tornata dell'Accademia Olimpica "Una donna oltre il suo tempo. Elisa Salerno cattolica e femminista". Intervengono gli accademici Adriana Chemello, Gianni Cisotto e Alba Lazzaretto. Informazioni: segreteria@accademiaolimpica.it

10 marzo 2023

Il giorno successivo, il 10 marzo alle 20.45 al Teatro San Marco è in programma l'itinerario artistico-musicale nell’universo femminile "Accordi di ...Donna!" proposto da A.D.O.C. (Associazione Difesa Orientamento Consumatori Uil), in collaborazione con l'Associazione Domenico Cariolato raccoglierà fondi (ingresso gratuito con contributo responsabile) a favore di un progetto di educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze rivolto agli adolescenti, attraverso interventi di prevenzione, informazione e sensibilizzazione curato dall’Associazione Donna Chiama Donna all’interno delle scuole di Vicenza. Informazioni: www.adocveneto.it, adocvicenza@gmail.com, associazionedomenicocariolato@gmail.com, 0444562477

Il 10 marzo alle 18 a Palazzo Cordellina, sede della Biblioteca Bertoliana, è prevista la presentazione ufficiale della biografia a fumetti "Elisa Salerno: il fumetto. Femminista? Sì! Cattolica? Anche!" con Alice Walczer Baldinazzo, Enrico Zarpellon, Francesca Fazzi. Informazioni: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it

15 marzo 2023

Infine il 15 marzo dalle 17,30 alle 19 a Palazzo Trissino, Sala Stucchi, l’Associazione culturale “11 Settembre” propone "Terzani e Fallaci: dialogo immaginario tra due leggende del giornalismo". Autore è il generale Giorgio Spagnol. Interpreti: Giorgio Spagnol e Chiara Rebellato. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Informazioni: www.associazione11settembre.it, rebellato@dnasrl.it

Celebrazioni "150° Elisa Salerno. Per la causa della donna"

Prendono il via ufficialmente oggi le celebrazioni del 150° della nascita di Elisa Salerno con un ricco programma di eventi promosso da associazione Presenza Donna e dalla congregazione delle suore Orsoline SCM e con il patrocinio del Comune di Vicenza e della Diocesi di Vicenza.

Elisa Salerno (Vicenza 1873-1957), fu saggista e giornalista, prima direttrice ed editrice di giornali a Vicenza. Fu promotrice dei diritti delle donne nella famiglia, nel mondo del lavoro, nella società civile e nella chiesa ed è oggi riconosciuta fra le protagoniste del movimento femminista fra fine Ottocento e metà del Novecento. Per tale suo impegno subì i rigori della censura fascista e la messa all’indice delle sue opere da parte della chiesa, e solo a partire dagli anni Ottanta del Novecento se ne è avviata la riscoperta e la riabilitazione.

"Le suore Orsoline hanno ricevuto negli anni '80 il Fondo archivistico di Elisa Salerno: carteggio, raccolte dei giornali, biblioteca, manoscritti - ha sottolineato la Superiora generale delle Orsoline SCM suor Maria Luisa Bertuzzo -. Una eredità che ha permesso di raccogliere la battaglia della scrittrice-giornalista per quella che chiamava la “causa santa della donna”, e continuarne lo studio. Patrimonio significativo e prezioso per una congregazione fondata dalla venerabile Giovanna Meneghini con l’obiettivo di agire per la “salvezza e santificazione della classe popolare femminile”.

Il 14 marzo alle 17 all'Istituto scienze sociali “Nicolò Rezzara” si terrà la conferenza "Elisa Salerno, prima femminista del vicentino" di Annalisa Lombardo, inserita in una rassegna dedicata all’impegno di figure come Tina Anselmi e Arpalice Cuman Pertile. Informazioni: info@istitutorezzara.it

Il 19 aprile alle 17 un altro appuntamento in Biblioteca Bertoliana - Palazzo Cordellina: "Parole d’altro genere. Come le scrittrici hanno cambiato il mondo?: presentazione del libro di Vera Gheno (Rizzoli), in dialogo con l’esperienza di Elisa Salerno. Informazioni: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it

Si parlerà "Elisa Salerno,donne e giornalismo" il 22 aprile dalle 15 alle 18 al Centro Diocesano Mons. A. Onisto con Giuseppina Paterniti, Alba Lazzaretto, Daniele Frison. Modera Lauro Paoletto.

Il 23 aprile alle 20.45 al Centro culturale Porto Burci si terrà un nuovo appuntamento dedicato alla presentazione della biografia a fumetti "Elisa Salerno: il fumetto Femminista? Sì! Cattolica? Anche!" con Alice Walczer Baldinazzo (illustratrice) ed Enrico Zarpellon (autore). Informazioni: eventi.portoburci@gmail.com