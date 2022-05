Giornata Internazionale della Biodiversità: passeggiata alla ricerca degli animali e delle piante del Lago

In occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità è stata organizzata una escursione alla ricerca degli animali e delle piante che vivono lungo le sponde del Lago di Fimon.

Una mattina per vedere, osservare e studiare le incredibili e varie forme della natura e per scoprire quali sono le caratteristiche delle specie per vivere in particolari ambienti.

Durante il facile percorso attorno al Lago, con foglie e matita, ma anche con lenti di ingrandimento e barattoli si andrà ad ammirare questa incredibile biodiversità.

DOMENICA 22/5/2022 DALLE ORE 09:30 ALLE 12:30

costo: 8 euro/adulto, 12 euro/bambino, 35 euro/famiglia

orario: 9.30-12.30

ritrovo: Parcheggio vicino Locanda Trentin - Via Lago di Fimon, 115, Lago di Fimon VI

lunghezza: 5 km

dislivello: 0 m

cosa portare: scarpe da trekking, acqua e snack

prenotazione obbligatoria entro il 20.05

Giulia 3487742130

giuliamasiero@venetonascosto.com