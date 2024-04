Giornata in Villa Veneta: tutte le aperture straordinarie nel vicentino

Giornata in Villa Veneta 2024: tutte le ville aperte domenica 14 aprile nel vicentino. Un’esperienza indimenticabile che unisce l’arte e il piacere enogastronomico con visite guidate per scoprire i segreti e le storie che si celano tra le sale affrescate, gli incantevoli giardini e i luoghi segreti ricchi di storia e di fascino; degustazioni, mostre, passeggiate nei giardini secolari e la bellezza delle sale decorate.

PROVINCIA DI VICENZA

VILLA VALMARANA BRESSAN – Via Vigardoletto, 33 – 36010 Vigardolo di Monticello Conte Otto (VI) info@villavalmaranabressan.it Orari apertura: dalle 11.00 alle 19.00 in occasione della festa paesana “Festa delle rose di carta” la Villa ospiterà artisti e stand di artigianato locale. Visita guidata previa prenotazione al 339 369 33 77, per il museo dei granai che ospita gli attrezzi storici agricoli. (Con guida) Ingresso al museo dei granai: 8,00 euro

VILLA VALMARANA AI NANI – Via dei Nani, 8 – Vicenza – Tel. 0444 32 18 03 info@villavalmarana.com – Orari: dalle 10.00 – 18.00 – Visita guidata: ore 10.30. (Supplemento 5,00 euro). La visita può essere effettuata in autonomia con schede cartacee oppure con strumenti multimediali come QR-Code e multimedia kit. (Supplemento 4,00 euro) Ingresso: 12,00 euro. Per tariffe ridotte, consultare il sito.

VILLA MAFFEI COSTALUNGA – Via Fontana Fozze, 39 – Castegnero (VI) – Tel./Whatsapp 0444 639 083 info@costalungavini.com – Orari: dalle 10.00 – 11.00 e dalle 14.00 – 17.00. Visita guidata: ore 10.00/11.00 – 14.00/15.00 – 16.00/17.00. Eventi: Armonie del gusto – degustazione di vino e bontà locali. Ingresso: 15,00 euro adulti in loco; 5,00 euro minori in loco; 13,00 adulti con prenotazione on-line; 4,00 euro minori con prenotazione on-line. Si veda sito www.costalungavini.com.

VILLA PISANI BONETTI – Via Risaie, 1 – Bagnolo di Lonigo (VI) – Tel. 0444 83 11 04 Orari: dalle 09.0 – 12.00 e dalle 14.30 – 17.30. Ingresso: 9,00 euro, senza guida prezzo scontato per evento. Eventi: mostra di arte contemporanea. Visitabile, la collezione permanente di arte contemporanea all’interno e all’esterno della Villa. Aperto il ristorante.

VILLA CA’ ERIZZO Via Cà Erizzo, 35 – Bassano del Grappa (VI) – Tel. 0424 52 90 35 info@villacaerizzoluca.it – Orari: 10.30 e 16.00. Visita guidata: 2 turni ore 10.00 e 16.00 – Ingresso: 20,00 euro intero; 15 euro ridotto.

VILLA ZILERI Viale Zileri, 4/6, Monteviale (VI) – Tel. 351 534 50 13 visite@villazileri.com – Orari: dalle 10.00 alle 17.00 Visita guidata: ore 10.30 – 15.00 – 16.00 – Ingresso: 15,00 euro.

VILLA CALDOGNO Via G. Zanella, 3 – Caldogno (VI) – 345 93 02 084 prolococaldogno@gmail.com Orari: 9.00 / 12.00 – 15.00 / 18.00 – Visita guidata: ore 11:00 e 16:30 Ingresso: 7,00 euro adulti, 6,00 euro gruppi di almeno 10 persone, 5,00 euro over 66 e studenti. Eventi: ai visitatori del circuito Ville Venete, verrà fatto un racconto esperienziale della cena del banchetto con degustazione del bussolà di Caldogno.