Giornata di Falconeria e storia a Villa Montruglio

Giornata esperienziale con i rapaci all'insegna della storia e dell'arte.

La mattinata si trascorrerà a conoscere e ammirare da vicino i rapaci con nozioni di anatomia, biologia di rapaci diurni e notturni, storia della falconeria e volo libero.

Dopo un pranzo al sacco indipendente all'interno del meraviglioso parco della Villa di Montruglio ci sarà la visita guidata alle sale più importanti e rappresentative della Villa.

Infine la passeggiata per il parco accompagnati dal volo della poiana.

DOMENICA 3/4/2022 DALLE ORE 10:00 ALLE 15:30

Giornata di Falconeria e Storia

Villa Di Montruglio

€40 per adulto, €20 per bambino

Per prenotazioni scrivere a: Info@falconeriazen.org o telefonare a +39 327 0670660