Giornata della memoria a Vicenza: "Ebrei stranieri in Veneto", incontro all'Odeo dell'Olimpico

Accademia Olimpica e Istrevi – Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea propongono per venerdì 27 gennaio, Giorno della memoria, nell’Odeo del Teatro Olimpico, alle ore 17, un incontro inserito nel programma cittadino di iniziative dedicate alle vittime dell’Olocausto.

Intorno al tema “Ebrei stranieri in Veneto (1933-1945): storia di fughe, internamento, deportazione” si confronteranno gli storici Renato Camurri, accademico olimpico e docente dell’Università di Verona, Paolo Tagini, dottore di ricerca per lo stesso ateneo, e Antonio Spinelli, dell’Università di Venezia e componente dell’Istrevi. Aperta da un saluto del presidente dell’Accademia, Giovanni Luigi Fontana, la conferenza sarà introdotta e moderata da Alba Lazzaretto, accademica olimpica e vicepresidente dell’Istrevi.

Particolarmente significativo l’arco temporale indagato dalle relazioni, che, anticipando di alcuni anni le leggi razziali del 1938, permette di cogliere i profondi cambiamenti nei confronti degli ebrei che si ebbero a livello europeo e lo svilupparsi di politiche via via più discriminatorie che assunsero i caratteri della tragedia con l’entrata in guerra del Paese. Per gli ebrei italiani e stranieri iniziò la tragedia dei campi di concentramento e dell’internamento “libero” (cioè l’obbligo di risiedere in una determinata località, senza potersene allontanare), forma di restrizione, quest’ultima, che vide il Veneto tristemente al primo posto a livello nazionale. Tra grandi numeri e singole storie, gli studi stanno facendo sempre più luce su questi eventi, evidenziando il drammatico passaggio dalla “persecuzione dei diritti” alla “persecuzione delle vite”. Dopo l’8 settembre 1943, fu la volta dei campi di concentramento provinciali, come quelli di Tonezza del Cimone e di Vo’, e della deportazione degli ebrei dal Veneto. Intorno, vi fu chi rimase in silenzio, chi collaborò e chi si oppose all’orrore con piccoli gesti di coraggiosa solidarietà o con la partecipazione attiva alla Resistenza.

Il programma cittadino per il Giorno della Memoria è realizzato sotto l’egida del Comune di Vicenza, con la partecipazione di numerose istituzioni e associazioni. Per informazioni sull’appuntamento condiviso da Accademia Olimpica e Istrevi scrivere a segreteria@accademiaolimpica.it oppure telefonare allo 0444 324376.