Giornata della memoria 2021: commemorazione on line

La memoria storica della Shoah non riguarda soltanto il popolo ebraico, ma l’intera umanità. Proprio per questo motivo, non potendo organizzare un incontro in presenza (come il Comune di Orgiano era solito fare), mercoledì 27.01.21 si terrà un momento di commemorazione nella nostra pagina Facebook.



L'incontro, seppure a distanza, vedrà l'alternanza di vari contributi:

- Enrico Vanzini, Sopravvissuto al Lager di Dachau, ultimo Sonderkommando italiano

- Arturo Larcati, Professore di Letteratura Tedesca presso l’Università degli Studi di Verona e Direttore del Centro Studi «Stefan Zweig Zentrum» di Salisburgo

- Simonetta Dani, Autrice di libri per bambini

- Classe 3°A, Scuola Secondaria di Primo Grado «G. Piovene» di Orgiano



Per potere assistere a questo momento solenne non è necessario essere iscritti a Facebook, in quanto il video è visibile a tutti e sarà condiviso anche su YouTube.