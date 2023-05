Giornata del Turismo Diffuso, luoghi aperti gratuitamente, spettacoli, trenino, a Montecchio Maggiore

Anche quest’anno ritorna La Giornata del Turismo Diffuso “Tutto il Bello che c’è … a Montecchio Maggiore”. I siti di Montecchio Maggiore saranno visitabili gratuitamente con accompagnamenti e spettacoli dalle 10 alle 19.

DOMENICA 28 MAGGIO 2023

I luoghi aperti

Castelli di Romeo e Giulietta

Complesso Ipogeo le Priare

Villa Cordellina Lombardi

Museo archeologico e naturalistico G. Zannato

Museo Civico Forze Armate 1914-1945

Nuova Galleria Civica

Inoltre, per spostarvi da un sito all’altro, sarà possibile usufruire del servizio del trenino turistico che vi accompagnerà nei siti, con partenza dal parcheggio di Villa Cordellina (Via Lovara), al costo di 2 €.

Il trenino sarà accessibile a persone con disabilità e sarà gratuito per i bambini al di sotto dei 3 anni e per persone con disabilità e relativi accompagnatori

Nei siti turistici sarà attivo il SERVIZIO LIS