Giornata dei Colli Veneti: le iniziative in centro a Vicenza

E domenica 26 marzo saranno davvero numerosi gli eventi che animeranno le province venete. In programma visite guidate, aperture straordinarie di luoghi tradizionalmente chiusi al pubblico, spettacoli, incontri, mercatini, ma anche eventi enogastronomici e degustazioni dedicate ai prodotti d’eccellenza delle are e coinvolte dal progetto, per un totale di oltre 300 modi diversi di festeggiare le aree collinari del Veneto. Una festa diffusa, con oltre 300 eventi, che parte dal cuore di Vicenza, Città del Palladio, con la partecipazione di Peppone di Linea Verde.

Giornata Regionale per i Colli Veneti. Domenica 26 marzo 2023.

Vicenza – Piazza dei Signori

dalle ore 10.00 alle ore 18.00

I colli di presentano…

Esposizione prodotti e materiale promozionale con degustazione e vendita dei prodotti tipici locali presenti nei Colli Veneti

Ore 10.00

Il grand tour. A caccia di Palladio in città.

Partenza da Piazza San Lorenzo e arrivo in Piazza dei Signori

Attività per famiglie e bambini. A cura di Scatola Cultura

Ore 11.00

Cerimonia ufficiale della 2° giornata dei Colli Veneti con la presenza delle autorità regionali, provinciali e comunali. Con la partecipazione straordinaria di Peppone (Linea Verde – Rai 1)

Ore 14.30

Associazione Culturale Ballincontrà rievocazione antichi mestieri e balli della tradizione

Ore 15.00

Apididattica. Il fantastico mondo dell’apicoltura.

A cura Associazione Regionale Apicoltori del Veneto

Ore 15.00 e ore 16.00

Passeggiata culturale per le vie del centro città

3 percorsi semicircolari per ammirare le bellezze architettoniche.

A cura di Pro Loco Vicenza centro storico

Programma: si procederà dalla Basilica a Santa Corona, da piazzetta Santo Stefano a palazzo Trissino e sino in contrà del Monte; da contrà Cavour a corso Fogazzaro passando per piazza San Lorenzo, da piazza Castello al Duomo con rientro per contrà Do Rode. Infine, il terzo itinerario, si snoderà da piazzetta Palladio ai ponti San Paolo e San Michele sino alle piazze minori delle Erbe e delle Biade. La passeggiata avrà una durata indicativa di 2 ore; È gradita la prenotazione, tel o msg al 346 356 7720.

La manifestazione diffusa coinvolge le Colline delle province di Treviso, Padova, Vicenza e Verona, e conta oltre 300 appuntamenti tra visite guidate, aperture straordinarie di luoghi tradizionalmente chiusi al pubblico, spettacoli, incontri, mercatini, ma anche eventi enogastronomici e degustazioni dedicate ai prodotti d’eccellenza delle aree coinvolte dal progetto.