Giornata dedicata alla tutela degli animali: passeggiata a 6 zampe

Domenica 24 aprile si svolgerà la giornata di formazione ecologica, la quinta del 2022, dedicata alla tutela degli animali. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato all’ambiente, porterà in città diversi eventi e non prevederà la limitazione della circolazione all’interno delle mura storiche.

Le iniziative

L’Enpa, gestore del canile comunale, allestirà dalle 9.30 alle 19 in piazzale De Gasperi un punto informativo sulle attività promosse dall’associazione, dove verranno raccolte offerte di cibo e dispositivi sanitari per la cura degli animali. Saranno inoltre distribuiti gratuitamente gli album di figurine "Amici Cucciolotti" della Pizzardi Editore, iniziativa promossa da Enpa a livello nazionale. I proventi delle figurine acquistate contribuiranno a riempire le ciotole dei cani dei canili: l’acquisto di otto bustine corrisponde infatti ad una porzione di cibo.

Una “Camminata culturale a 6 zampe” verrà proposta dalla Pro loco del centro storico. Il percorso partirà alle 15.30 dall’esedra di Campo Marzo, nelle vicinanze dell’area di sgambettamento cani. L’arrivo è previsto nello stesso luogo circa due ore dopo. I partecipanti insieme al proprio cane, suddivisi in vari gruppi, così da poter mantenere l’adeguata distanza di sicurezza, verranno accompagnati in centro alla scoperta di una serie di monumenti e beni culturali meno conosciuti da guide esperte, che da anni operano all’interno del settore storico, artistico, architettonico e facenti parte dell’associazione culturale cittadina Centro turistico giovanile La Rua che da tempo collabora con la Pro loco.

L’associazione Vicenza alberi felici e i Pueri cantores del Veneto proseguiranno, nell’ambito del progetto “Vivi Natura in Musica”, l’opera di riqualificazione del parcheggio Cricoli, avviata in occasione della domenica ecologica del 21 novembre per la Festa dell'Albero. Si procederà dalle 9 con la messa a dimora di 60 piante di carpino bianco nel perimetro interno corrispondente all’attuale area Camper. Le piante, che andranno a completare la siepe perimetrale, sono state donate da Emiliano Vettore di Beleafing. Alle 10.30 è previsto un momento musicale a cura dei giovani cantori della scuola di musica Pueri Cantores diretti dal maestro Roberto Fioretto.

Per l’intera giornata l’ingresso al Museo Naturalistico Archeologico e al Museo Civico di Palazzo Chiericati sarà gratuito.

Centro bus

Per l'intera giornata, per raggiungere il centro storico saranno a disposizione i parcheggi di interscambio Stadio e Cricoli. Il servizio di centro bus sarà gratuito da entrambi i parcheggi. Saranno in vigore gli orari festivi, con frequenza ogni 20 minuti circa, dalle 9 alle 20.30.

Bike sharing

In occasione della domenica di formazione ecologica, RideMovi, concessionario del servizio di bike sharing, offrirà la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile al costo di 4.99 euro invece che 12.99 euro. L'offerta prevede l’utilizzo illimitato delle biciclette a trazione muscolare e l'utilizzo delle bici elettriche al costo di 1.25 euro per 15 minuti. L'abbonamento, se non disdetto, si rinnoverà automaticamente alla scadenza dei 30 giorni a 12.99 euro.

Maltempo

In caso di maltempo le iniziative all’aperto e il servizio di centro bus gratuito saranno annullati.