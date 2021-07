Workshop: giornalismo d'inchiesta locale con Chiara d'Ambros

Come raccontare una storia avvenuto proprio qui, dove sei nato/a? È nel vicentino che Chiara D’Ambros, regista e videomaker Rai, deve muoversi per costruire “A tutti i costi”, un audio documentario che indaga la storia della Miteni e le conseguenze che tutt’oggi si trovano a subire le persone coinvolte e l’ambiente in cui viviamo. Quali ostacoli e rischi sono connessi alla ricerca? E quali invece le possibilità e i plus che possono dare la conoscenza del territorio e dei suoi attori?

Case Study A tutti i costi: la forma dell'audio documentario

MASTERCLASS

SAB 18 LUGLIO | h. 18.00 - Su iscrizione



Chiara D'Ambros

Chiara D’Ambros è regista e videomaker per Rai Radio. Laureata in Scienze della comunicazione, nel 2009 ha completato il dottorato di ricerca in sociobiologia dei processi interculturali e comunicativi nella sfera pubblica. Attualmente si occupa di analisi, sviluppo e restituzione di contenuti in forma audiovisiva per diverse piattaforme on e off line. Ha collaborato in diversi programmi dell’emittente radiofonica nazionale: Radio3 Suite, Passioni, Tre Soldi, Ad Alta Voce, Colpo di Sole e 2Night Canicola, Report.



