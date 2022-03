L'attore comico Giorgio Panariello a Bassano

Giorgio Panariello festeggia 20 anni di carriera portando in tour nei teatri italiani il suo nuovo spettacolo “La favola mia”, un one man show inedito in pieno stile “Panariello”, che ripercorre i personaggi che lo hanno reso famoso al cinema, in tv e sul palcoscenico.

Il comico toscano sarà al PalaBassano 2 di Bassano del Grappa venerdì 11 marzo (ore 21.00).

GIORGIO PANARIELLO - La favola mia

Lo spettacolo di Giorgio Panariello che celebra i 20 anni di carriera e i 60 anni di età, inizialmente previsto per il 2020 e rimandato a causa della pandemia, fa finalmente il suo esordio in teatro.

Dal grandissimo successo di “Torno sabato!” a oggi, il comico toscano ne ha fatta di strada. Dopo aver conquistato le platee di tutta Italia accanto agli amici di sempre Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, Panariello si racconta tra tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio.

La favola divenuta realtà è quella di un giovane ragazzo toscano che sognava di diventare un artista e che tra speranze, sacrifici, momenti difficili e grandi soddisfazioni alla fine ce l’ha fatta.

Perché dietro al comico Panariello c’è Giorgio, e c’è tutta una vita che fin da piccolo lo ha visto acuto osservatore della realtà e dei “tipi” umani del quotidiano, fonte inesauribile di ispirazione per i suoi personaggi diventati nel tempo dei classici.

Biglietti PalaBassano 2 – Bassano del Grappa

Poltronissima € 40,00 + € 6,00 d.p.

Platea € 35,00 + € 5,00 d.p.

Tribuna Centrale € 30,00 + € 4,50 d.p.

I biglietti venduti per gli spettacoli previsti il 21 marzo e il 28 novembre 2020 e rinviati causa COVID-19 rimangono validi.

È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: https://www.fansale.it/fansale/

Info prevendite su www.dalvivoeventi.it