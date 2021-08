Giorgio Canali +Bachi da Pietra, doppio concerto a Schio

Doppio concerto rock alla Fabbrica Alto di Schio. Evento principale il live di Giorgio Canali, chitarrista, cantante, produttore e attivo inizialmente come tecnico del suono a fianco di gruppi quali PFM, Litfiba e CCCP Fedeli alla linea. In seguito entra come chitarrista nella line-up di questi ultimi e nelle successive reincarnazioni (CSI e PGR).

Poi avvia carriera solista accompagnato da una propria band, i Rossofuoco, e si afferma anche come produttore discografico.

Sabato 7 agosto alle ore 21.30 Giorgio Canali & Rossofuoco | presentano “Venti”

“Sanguigno, appassionato, sferzante e acuto, Venti è l’ennesima prova della statura di questo ragazzaccio“ Blow Up

Alle ore 20.00 concerto al tramonto Bachi da Pietra presentano “Reset”

“Il settimo disco ci consegna due ottime notizie: la prima che i Bachi sono tornati, la seconda che lo fanno in forma smagliante. Il rock è vivo, sporco e duro come deve essere” Rumore



Apertura ore 19.00 | Inizio concerti ore 20.00 – posti limitati –

Contributo responsabile: 10€ + ddp

Prevendite > https://tinyurl.com/ws2ukht5

Bar a cura del birrificio artigianale Ofelia

Parco Fabbrica Alta | Schio (Vicenza)

In caso di brutto tempo il concerto sarà al Cinema Pasubio di Schio (VI)

Durante l’evento verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza dettati dall’emergenza Covid.



GIORGIO CANALI

Dalla fine degli anni 70′ inizia a frequentare la scena musicale, dal punk delle prime esperienze con Potemkin alla ricerca sonora e alle sperimentazioni elettro/elettroniche.

Collabora con Litfiba verso la seconda metà degli anni ottanta. L’incontro con Gianni Maroccolo, bassista del gruppo fiorentino, segna l’inizio di una collaborazione che dura negli anni, dalle produzioni di Beau Geste, Timoria, CCCP, alla partecipazione come musicista ad EPICA ETICA ETNICA e PATHOS, ultimo album del gruppo emiliano e punto di partenza di tutti i successivi progetti assieme a Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Magnelli, Di Marco e lo stesso Maroccolo. Dal 1990 al 1992 fa parte dei CCCP, dal 1993 al 2002 dei CSI, dal 2002 al 2010 dei PGR.

Poi otto dischi con il progetto Giorgio Canali & Rossofuoco.

BACHI DA PIETRA

Settimo album in studio per una delle band fondamentali nel panorama alternative rock nostrano. Nuovo capitolo ma stessa battaglia per la multiforme creatura nata dalle menti – e tra le mani – di Giovanni Succi e Bruno Dorella.

Una vera macchina da concerti, rigorosamente in duo dal 2005 e ora in trio con l’ingresso in formazione di Marcello Batelli (Non Voglio Che Clara, Il Teatro degli Orrori) al basso, sintetizzatori e elettronica.

Insetti mutanti, i BACHI DA PIETRA hanno sempre ribaltato gli schemi senza tradire la propria inconfondibile natura.

Mai fermi, mai arresi, mai scontati. Sempre sintonizzati sul presente eppure diversi da tutto e da tutti.

A distanza di sei anni dal precedente “Necroide”, RESET rappresenta l’alba di una nuova metamorfosi odierna.