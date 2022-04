Gioielli Vicentini: attività per famiglie al museo

Prezzo non disponibile

La corona e il pettorale della Madonna di Monte Berico al centro del secondo laboratorio del Museo del Gioiello dedicato alle famiglie. Nello spazio gestito da Italian Exhibition Group in collaborazione con il Comune di Vicenza, un viaggio didattico tra storia, forma e decorazione di due tesori sacri della città.

Il laboratorio per famiglie “Gioielli vicentini” come trait d’union tra fede e maestria artigianale del territorio. Giovani generazioni all’opera per riprodurre due simboli della devozione vicentina alla Vergine.

LA CORONA E IL PETTORALE DELLA MADONNA DI MONTE BERICO

Il nuovo appuntamento didattico allo spazio museale gestito da Italian Exhibition Group in collaborazione con il Comune di Vicenza mette al centro due opere, corona e pettorale, che rappresentano la diretta testimonianza della devozione e della fede delle migliaia di vicentini. Alla fine dell’800 furono numerose le famiglie che donarono infatti oro e gioielli per dare vita a simboli preziosi del culto della Santa protettrice della città, uniche testimonianze della maestria orafa berica del diciannovesimo secolo.

GIOVANI GENERAZIONI ALL’OPERA

Nel corso del laboratorio per famiglie e bambini dai 5 ai 12 anni si ripercorrerà la storia dei manufatti a partire dalla data solenne del 25 agosto 1900, giorno dell’incoronazione della Vergine e della posa delle due opere sulla Vergine Madonna di Monte Berico. Ci si potrà inoltre cimentare nella ricostruzione di corona e pettorale, sia nella forma che nelle decorazioni, con materiali contemporanei. Un percorso creativo che ripercorre alcuni passaggi del lavoro magistrale condotto dalla ditta Angelo Marangoni, dal 1770 la più antica gioielleria veneta, autrice storica di entrambi i capolavori.

IL PROGRAMMA DEI LABORATORI PER FAMIGLIE

Riprodurre una preziosa storia di fede, un trait d’union che lega la devozione religiosa e spirituale alla Vergine e la cultura dell’arte orafa del territorio. Il ciclo di laboratori per famiglie del Museo del Gioiello, in collaborazione con la cooperativa sociale Scatola Cultura, prosegue sabato 30 aprile – dalle 15:30 alle 17:00 - con “Gioielli vicentini”, una sessione dedicata a due tesori liturgici della città: la corona e il pettorale della Madonna di Monte Berico.

Il laboratorio “Gioielli vicentini” il secondo appuntamento rivolto alle famiglie del Museo del Gioiello è dedicato alla scoperta di monili realizzati nei più vari materiali. Il calendario proseguirà poi domenica 29 maggio con “Disegni preziosi”, per disegnare il proprio gioiello, e sabato 25 giugno con “Amuleti prodigiosi”, per realizzare talismani personalizzati.

Iscrizioni su prenotazione al numero +39 0444 320799 o via mail info@museodelgioiello.it.

Il costo dei laboratori è di € 4,50 in aggiunta al costo del biglietto di ingresso (bambini dai 5 ai 12 anni ingresso gratuito, adulti €10,00, residenti a Vicenza e provincia €5,00).

Per partecipare contattare info@museodelgioiello.it o chiamare

+39.0444.320799

(La prenotazione è valida SOLO se effettuata tramite mail o chiamata).

