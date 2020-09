GiocaLonigo 2020: per un giorno spazio ai giochi non tecnologici

Nonostante i giochi digitali irrompono come passatempo nei computer e negli smartphone di tantissimi giovani e meno giovani, il fascino del gioco in scatola non cessa mai.

Ritorna anche questo anno l'evento di Giochi da Tavolo della Città di Lonigo, organizzato con il Patrocinio del Comune dalla locale associazione "Quelli del Venerdì". Si giocherà nel Parco dell'Ippodromo ad attendere gli appassionati una serie di divertimenti che per funzionare non hanno bisogno di energia elettrica ma solo della fantasia dei partecipanti. Almeno per qualche ora, bando a computer, telefonini e play station e spazio ai giochi vecchi e nuovi che alimentano il piacere di stare insieme.

L’accesso ai tavoli è gratuito

Quest'anno, per permettere il rispetto delle norme anti-Covid-19, c'è una nuova location: il Parco Ippodromo di Lonigo.

Durante la giornata ci sarà modo, anche grazie alla collaborazione di altre importanti associazioni del settore, di provare vari giochi da tavolo, il tutto con un occhio di riguardo per il mantenimento delle norme di sicurezza anti-Covid-19.

GiocaLonigo 2020

domenica dalle ore 09:00 alle 21:00

Parco Ippodromo - Lonigo