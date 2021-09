Gioca la tua partita ambientale

Anche quest’anno Decathlon e Leroy Merlin hanno deciso di fare sentire la propria voce partecipando assieme al World Clean Up Day, un evento nato nel 2018 per sensibilizzare la salvaguardia del nostro pianeta. Con una piccola azione concreta vogliamo contribuire a proteggere il nostro terreno di gioco.

L'evento si svolgerà il 19 Settembre in concomitanza della Giornata Ecologica di Vicenza in modo da unire entrambe queste manifestazioni il cui scopo è sensibilizzare e salvaguardare con azioni semplici il nostro ambiente.

Se sei interessato a questo tema e ti senti coinvolto ti aspettiamo presso il Parco dell'Astichello, in viale Fratelli Bandiera 25 dalle ore 9 alle ore 12.

Il World Cleanup Day è la più grande azione civica positiva con l'obiettivo di ripulire il mondo dai rifiuti e mantenerlo pulito. Nella scorsa edizione sono state quasi 18 milioni le persone di tutto il mondo che si sono schierate contro il problema della spazzatura globale e hanno raccolto oltre 88mila tonnellate di rifiuti, pari quasi a 9 Torri Eiffel.

Il negozio Decathlon di Torri di Quartesolo sensibile alla tematica ha accolto l'invito di partecipare e di promuovere una giornata all'insegna del rispetto dell'ambiente per prendersi cura del Parco Astichello, uno dei luoghi più amati del nostro territorio, nonché meta prescelta da molti vicentini che hanno voglia di rilassarsi.

Programma

Una volta presentato lo scopo di questa manifestazione, verranno distribuiti guanti e sacchetti ai partecipanti che camminando lungo il parco, potranno raccogliere i rifiuti che trovano. Inoltre i primi 50 partecipanti riceveranno un gadget firmato Decathlon e Leroy Merlin.

Si consiglia, pertanto, di indossare abbigliamento e scarpe comode e di portare con sé la mascherina, un asciugamano oltre alla voglia di fare la propria parte per la pulizia di una delle aree verdi più grandi di Vicenza.

Al termine della giornata, verranno raccolti tutti i sacchetti dei rifiuti trovati nel parco e verrà organizzato un breve momento di ginnastica per rilassarci prima di tornare ognuno alle proprie attività quotidiane.

Seguiteci nelle nostre pagine Facebook ed Instagram, oppure cercate l’evento “World Clean Up Day” di Decathlon Torri di Quartesolo per ricevere ulteriori aggiornamenti.

Vi aspettiamo carichi domenica 19 settembre per questa attività ambientale, per noi e per il futuro del pianeta. Non mancate!

NEGOZIO DECATHLON

Siete appassionati di calcio, running o ciclismo? La vostra passione è il fitness, il nuoto, l'escursionismo o i roller? Seguiamo più di 70 discipline sportive e la nostra squadra è pronta ad accogliervi. Venite a trovarci nel vostro negozio di sport a pochi chilometri dal centro di Vicenza, aperti tutti i giorni con orario continuato per soddisfare tutte le vostre esigenze sportive.

ORARI DI APERTURA

Lunedì 9:00 - 20:00

Martedì 9:00 - 20:00

Mercoledì 9:00 - 20:00

Giovedì 9:00 - 20:00

Venerdì 9:00 - 20:00

Sabato 9:00 - 20:00

Domenica 10:00 - 20:00

Via Vedelleria, 3 - Torri di Quartesolo

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...