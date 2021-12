Gio Evan cantante e poeta pop arriva a Schio

Gio Evan va a Sanremo, ma anche in bici, pubblica libri e ora sta facendo un tour teatrale, Abissale, che arriverà a Schio (VI) venerdì 10 dicembre e toccherà tutte le più importanti città italiane.

Gio Evan è reduce dalla sua prima apparizione al Festival di Sanremo con il brano Arnica a cui è seguita l’uscita del suo nuovo album, Mareducato, che ha già raggiunto i 14 milioni di ascolti, e del suo ultimo libro per Rizzoli, Ci siamo fatti mare.

“Abissale è il nuovo invito a vivere di profondità in superficie e non di profonda superficialità.” racconta l'artista. “Educare in latino è educere, condurre fuori. Dunque l'etimologia ci indica che l'educazione non è materiale che da fuori mettiamo dentro, bensì il suo viceversa.

È la nostra integrità, sono le consapevolezze già tutte integre dentro noi che vengono emesse nel mondo esteriore. Mareducato si riappropria di questa definizione, è il coraggio di ricondurre noi stessi fino all'abisso fondo, dove risiede il nostro sé più intimo.

Si parte dalla riva, (introspezione) e si arriva all'abisso (mantra allegro).

Mareducato è il percorso che facciamo quando scegliamo il cammino della conoscenza, della profondità che conduce a noi.

È una nuova forma di educazione, quella dettata dall'infinito.”

VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021 ALLE ORE 21:00

Schio (VI) | Gio Evan Abissale

Teatro Astra Schio

Dal 2007 al 2015 è stato in giro per il mondo in sella ad una bici. «Con lei, sono salito e sceso dai treni dell’India, dell’Argentina e di gran parte d’Europa» ricorda. Le sue poesie contemporanee e itineranti sono diventate due libri pubblicati da Rizzoli: Capita a volte che ti penso sempre e Ormai tra noi è tutto infinito.

Il 30enne Gio Evan (è il nome che gli diede, in Patagonia, un Hopi indiano) preferisce vivere «senza condizionamenti», restando se stesso: «Siamo esseri unici: non esiste dualismo».

POESIA

Mi piace il verbo insistere

perché si riempie di possibilità

è un verbo che prima di correre

guarda bene se sta lasciando indietro

qualcosa di sé, qualcosa di suo,

vuol dire fermarsi sopra

dal latino in-sistere

è un verbo buono per gli amici

un verbo che usiamo con gli amanti

verbo di intimità

che indica confidenza,

curioso di sapere

e che dà un'opportunità agli altri

ogni volta che insistiamo

per delle spiegazioni,

per convincere ad uscire

o a riuscire in qualcosa

a riuscirci con qualcuno

insistiamo

per sapere la verità che meritiamo

insistiamo

per sapere come stanno le persone a cui teniamo,

in-sistere, fermarsi sopra,

ci fermiamo sopra a un tramonto

ci fermiamo da chi amiamo

io sono una persona che ha sempre insistito,

insisto molto

tantissimo

innervosendo quasi il limite

insisto anche troppo, a volte

ma solo perché so

che se lascio la presa

poi

è per sempre.

[Gio Evan]