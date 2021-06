Musicall, viaggio tra teatro e musica con Giò di Tonno

Un viaggio tra teatro e musica, che spazia da “La dolce vita” di Federico Fellini a “Notre Dame de Paris” con le musiche di Riccardo Cocciante. È “Musicall” il progetto teatrale di Giò di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone in cartellone il 10 luglio (ore 21.30) al Marostica Summer Festival, con l’Orchestra Ritmico Sinfonica diretta dal Maestro Diego Basso, e una partecipazione speciale, quella del cantautore Davide Merlini.

In Piazza Castello, andrà in scena uno show che raccoglie il meglio del musical e delle colonne sonore di tutti i tempi. Uno spettacolo con il quale Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone fondono melodie e musica, interpretando a modo loro le colonne sonore che hanno reso immortali i film e le opere di grandi registi e grandi compositori. Così, come in un grande zapping musicale, si passa dalle atmosfere di West Side Story a quelle di Moulin Rouge, da quelle de Il Postino a quelle di Romeo e Giulietta e da Jesus Christ Superstar a Nuovo Cinema Paradiso. Il tutto impreziosito dal loro omaggio alla grande musica italiana e a quello del “loro” Notre Dame De Paris, lo spettacolo che li ha fatti conoscere al grande pubblico e grazie al quale loro stessi si sono conosciuti. Non mancheranno quindi aneddoti e curiosità frutto delle tantissime recite trascorse insieme. Le loro voci sono conosciute in tutta Italia per le grandi interpretazioni nelle opere popolari che da venti anni vengono applaudite nei più importanti palcoscenici della penisola, ma soprattutto, tre amici che, fin dai primi provini per Notre Dame De Paris hanno avuto un’intesa artistica unica, donando emozioni “spettacolari” al pubblico.

Sul palco di Marostica sarà ospite speciale Davide Merlini, nato a Marostica nel 1992. Il futuro protagonista di Romeo & Giulietta – Ama e cambia il mondo inizia la carriera musicale partecipando nel 2012 alla sesta edizione di X Factor dove si classifica al secondo posto. L’anno successivo viene scelto per Romeo nell’ultima opera popolare prodotta da David Zard, che avrà la sua prima assoluta nella prestigiosa Arena di Verona nel 2013, ruolo che riprenderà anche nel 2018. Partecipa a due edizioni di “Tale e quale Show” (2016-secondo posto e 2017), trasmissione condotta su Rai1 da Carlo Conti. A dicembre 2017 è l’artista più giovane del cast artistico al “Concerto di Natale in Vaticano”. Nel giugno 2020 esce il suo nuovo singolo “E’ tardi rimani” che lo vede nuovamente nella veste di cantautore; il brano, infatti, è stato scritto dallo stesso Davide Merlini insieme a Marco Canigiula ed è stato prodotto da Maurizio Raimo per la Raimoon Edizioni Musicali.

È ricca la sesta edizione di Marostica Summer Festival, organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica: oltre a “Musicall” (10 luglio), in programma Francesca Michielin (8 luglio), Piero Pelù (9 luglio), Colapesce e Dimartino (12 luglio) e Gianna Nannini (16 luglio).

Biglietti spettacolo “Musicall”:

Poltronissima Gold: 40 euro + diritti di prevendita

Poltronissima: 30 euro + diritti di prevendita

Poltrona: 20 euro + diritti di prevendita

Le prevendite del concerto sono disponibili online e nei punti vendita Ticketone.