Gino Soldà, una vita straordinaria, il film a Schio

Il 18 e 19 febbraio 2023 è in programma per il Cineforum dell'Alto Vicentino al Cinama Pasubio di Schio una serata speciale sul grande alpinista. Ha vinto la medaglia d’oro al valore atletico nel 1936 per le sue imprese sul Sassolungo e la Marmolada e ha fatto parte della spedizione italiana che ha raggiunto la vetta del K2 nel 1954 quando aveva 47 anni. Gino Soldà, classe 1907, è stato una leggenda dell’alpinismo. Dopo l’8 settembre del 1943 è diventato partigiano e ha salvato delle vite umane. Le sue imprese sportive e frammenti della sua vita privata sono ricordati dall’alpinista Simone Moro e da Giannina Cegalin Soldà, moglie di suo figlio Manlio.

Diretto da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon, Gino Soldà. Una vita straordinaria inizia con la ricostruzione di alcuni momenti degli ultimi due giorni della vita del celebre alpinista.

GINO SOLDÀ - UNA VITA STRAORDINARIA

un film di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon

(Documentario / 2023 / Italia / 66')

Sabato 18 febbraio - ore 20.00

Domenica 19 febbraio - ore 16.00, 18.00 e 20.30

Biglietto scontato per i soci C.A.I.

