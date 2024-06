Ginnastica nei parchi a Vicenza: il programma delle lezioni gratuite

Indirizzo non disponibile

Torna da giugno a settembre 2024' "Estate nei parchi in città", con una serie di lezioni libere e gratuite aperte a tutti coloro che desiderano tenersi in forma: fitness, yoga, tai chi, meditazione, mindfullness, kung fu e molto altro. Le lezioni sono libere e gratuite, aperte a tutti, e si svolgeranno nei seguenti parchi: Parco Fornaci, Area Verde Maddalene (parco giochi via Valles), Parco Retrone, Parco Città, Parco Querini.

Parco Querini

Lunedì

Longevity Energetic - Stiramento dei Meridiani

8, 22 Luglio | 5, 19 Agosto | 2 Settembre

18:30 - 19:30

Zona La Radura

ASD Ramses

Tai Chi Chuan e Qi Gong

Giugno e Luglio

19:00 - 20:30

Zona Cedro dietro chiesa Aracoeli

ASD Armonia in Movimento

Do In, Stretching dei Meridiani, Qi Gong

Giugno e Luglio

19:00 - 20:00

Zona La Radura

Ass. Percorsi di Bamboo

Corso "In Forma Ballando"

17 Giugno | 1 Luglio

18:45 - 19:45

Palco Porta Papa

ASD Ikaros Sport

Martedì

Yoga

Dal 18 Giugno al 30 Luglio

19:00 - 20:00

Zona Cedro dietro chiesa Aracoeli

SSD Ritmo Metropolitano

Jazzercise

Dal 18 Giugno al 30 Luglio

18:30 - 19:30

Palco di Porta Papa

Jazzercise Vicenza

Mindfulness Psicosomatica e Pratiche di Consapevolezza

18, 25 Giugno | 27 Agosto | 10 Settembre

19:00 - 20:00 | 18:30 - 19:30

Zona Radura

Psicologa Carolina, Operatrice Olistica Claudia, Psicologa Aurora

Mercoledì

Yoga per Tutti

Giugno

19:00 - 20:00

Zona La Radura

APS Yoga Cakra - Giamaria Bresolin

Ju Jitsu e Autodifesa

Luglio

19:00 - 21:00

Zona Cedro dietro chiesa Aracoeli

Ju Jitsu Team Vicenza

Voga Adatto a Tutti

Dal 3 Luglio al 7 Agosto

19:00 - 20:15

Zona La Radura

ASD San Pietro

Corso "In Forma Ballando"

26 Giugno | 10 Luglio

18:45 - 19:45

Palco Porta Papa

ASD Ikaros Sport

Giovedì

Meditazione di Presenza Mindfulness

11, 18, 25 Luglio | 1, 8 Agosto

19:00 - 20:00

Zona Radura

Di Timoteo Marzio

Flag Football Americano

18, 25 Luglio | 7 Agosto

19:30 - 21:00

Palco Porta Papa

ASD Hurricanes Vicenza

Hatha Yoga Italiano/English

1, 8, 22, 29 Agosto | 5 Settembre

9:00 - 10:15

Zona Radura

ASD Percorso Danza

Venerdì

Mindfulness Psicosomatica e Pratiche di Consapevolezza

12 Luglio

18:30 - 19:30

Zona Radura

Operatrice Olistica Claudia

Combattimento con la Spada Laser

Giugno e Luglio

18:30 - 19:30

Zona Cedro dietro chiesa Aracoeli

ASD Ludosport Light Saber Comba

Parco Fornaci

Martedì

Mindfulness Psicosomatica e Pratiche di Consapevolezza

18 Giugno

19:00 - 20:00

3 Settembre

18:30 - 19:30

Psicologa Mariangela

Capoeira - Arte e Lotta Brasiliana

Dal 25 Giugno a Luglio

19:00 - 20:00

Capoeira Beribazu

Judo, Ju Jitsu, Karate e Difesa Personale

Da Giugno al 5 Settembre

17:30 - 20:00

ASD Budo Shin Judo Ju Jitsu Vicenza

Yoga

2, 9, 16, 23 Luglio

19:00 - 20:00

SSD Ritmo Metropolitano

Mercoledì

Yoga

Luglio

7, 21, 28 Agosto

19:00 - 20:00

ASD Dharmayogakaruma

Giovedì

Flag Football Americano

27 Giugno | 4, 11 Luglio

19:30 - 21:00

ASD Hurricanes Vicenza

Judo, Ju Jitsu, Karate e Difesa Personale

Da Giugno al 5 Settembre

17:30 - 20:00

ASD Budo Shin Judo Ju Jitsu Vicenza

Venerdì

Capoeira - Arte e Lotta Brasiliana

Dal 21 Giugno a Luglio

20:00 - 21:30

Capoeira Beribazu

Parco Retrone

Giovedì

Yoga

Dal 18 Giugno al 30 Luglio

19:00 - 20:00

SSD Ritmo Metropolitano

Flag Football Americano

6, 13, 20 Giugno al 30 Luglio

19:30 - 21:00

ASD Hurricanes Vicenza

Parco Città

Martedì

Meditazione di Presenza Mindfulness

9, 16, 23, 30 Luglio

6, 13, 20 Agosto

19:00 - 20:00

Di Timoteo Mania

Area Verde Maddalene (Parco Giochi Via Valles)

Lunedì e Mercoledì

Ginnastica - Training Funzionale - Tabata

Luglio

18:30 - 19:30

ASD Danza Insieme

Note: Per le attività olistiche è necessario portare tappetino e asciugamano.

Ulteriori informazioni o variazioni del programma sono disponibili su comune.vicenza.it.