Ginnastica nei parchi: il programma delle lezioni gratuite

Dall'1 giugno al 19 settembre a Parco Querini e in quattro aree verdi dei quartieri (Parco Città, Parco Fornaci, Parco via Adenauer e Parco Retrone) torna "Estate nei parchi in città", l'appuntamento, ad accesso libero e gratuito, dedicato a tutti coloro che amano tenersi in forma.

Durante la settimana, i parchi ospiteranno appuntamenti dedicati a Tai Chi, Kung fu, Qi Gong, ma anche Olistic tribal dance, Jazzercise, parkour, mindfulness, yoga, pilates, difesa personale, nordic walking, e molto altro. Le diverse attività saranno guidate da istruttori qualificati.

Programma settimanale

Parco Querini

Lunedì

Qi Gong

Giugno e luglio, dalle 18.30 alle 19.30 - palco di Porta Papa

Adelina Rigon introduce le tecniche dell'antica arte cinese di "lunga vita" Qi Gong, che facilitano il benessere psico-fisico.

Kung fu

Da giugno a settembre, dalle 18 alle 20 - zona la Radura (lato Ospedale)

Miao Chan Kung Fu propone Kung Fu: sotto la guida di un vero monaco shaolin, la pratica del Gong fu aiuterà a sviluppare coordinazione, equilibrio, forza e velocità. Questa disciplina rappresenta l’origine di tutte le arti marziali da combattimento e le sue tecniche di difesa-contrattacco vengono tramandate da millenni.

Tai Chi

Giugno e luglio, dalle 19 alle 20.30 – zona La Radura

“ASD Armonia in Movimento” propone il Tai Chi Yang tradizionale. E' un'antica arte marziale di origine Taoista, ed è considerata tra le principali discipline psicofisiche che, con movimenti lenti e mirati, crea armonia tra corpo e mente.

Do-in

Giugno e luglio, dalle 19 alle 20 - zona La Radura

Percorsi di Bamboo propone Do-in, esercizi energetici per il benessere psico-fisico, stretching meridiani e Qi Gong. Si consiglia di portare tappetino e acqua.

Martedì

Jazzercise

Da giugno a settembre, dalle 18.30 alle 19.30 – palco di Porta Papa

ASD MAESTRO propone un allenamento, adatto a tutti, che comprende una fase aerobica per allenare il sistema cardio plmonare e bruciare calorie e una fase di tonificazione per rinforzare i muscoli, il tutto a ritmo di musica. Si consiglia di portare piccoli manubri per la fase di tonificazione.

Yoga

Da giugno al 15 settembre, dalle 19 alle 20 - zona La Radura

L'associazione Lotta Pesi Umberto I con Greta propne Vinyasa Yoga, una pratica energetica e creativa, adattabile a tutte le età. Portare tappetino o asciugamano e abbigliamento comodo.

Nordic Walking

Da giugno a settembre, dalle 8 alle 9 - ritrovo palco Porta Papa (lezioni sospese il 15, 17 e 22/6 e il 13, 15 e 20/7)

ASD Nordic Walking Jesolo propone lezioni itineranti, lezioni dimostrative e corsi base di nordic walking. Le attività prevedono un numero massimo di 10 partecipanti ai quali verranno forniti i bastoncini da n.w. E' necessario iscriversi contattando il n. 3491592519 Domenico.

Mindfulness

Martedi 8 e 15 giugno dalle 19 alle 20; venerdì 18 giugno e martedì 22 giugno dalle 10.30 alle 11.30 - zona la Radura

La psicologa Carolina Dalle Palle accompagnerà in pratiche di consapevolezza per il benessere psicofisico. Portare con sè tappetino o asciugamano.

Mercoledì

Qi Gong

Giugno e luglio, dalle 9.30 alle 10.30 - palco di Porta Papa

Adelina Rigon introduce le tecniche dell'antica arte cinese di "lunga vita" Qi Gong, che facilitano il benessere psico-fisico.

Kung fu

Da giugno a settembre, dalle 18 alle 20 – zona la Radura (lato Ospedale)

Miao Chan Kung Fu propone Kung Fu: sotto la guida di un vero monaco shaolin, la pratica del Gong fu aiuta a sviluppare coordinazione, equilibrio, forza e velocità. Questa disciplina rappresenta l’origine di tutte le arti marziali da combattimento e le sue tecniche di difesa-contrattacco vengono tramandate da millenni.

Tai Chi

Luglio e agosto, 18.30 alle 20 (dal 16 agosto l’orario sarà 18.15-19.45) - zona La Radura

"La Via del Tai Chi" diretta dal maestro Flavio Toniolo insegna e promuove il Taiji Quan dello stile Yang. Molto utile per aiutare chi lo pratica sia da un punto di vista fisico che mentale. Tutto si può riassumere in un maggiore equilibrio psicofisico.

Meditazione del Fiore di Loto

Dal 16 al 30 giugno, dalle 19 alle 20.30 - palco di Porta Papa

Officina Tribale Asd con il Maestro Valerio Sedda propone una forma antica di meditazione con Mudra accompagnata dalle campane tibetane e dal gong, secondo l'antica tradizione Tibetana. Adatto a tutti, si consiglia di portare tappetino o stuoia.

Olistic Tribal Dance

Dal 7 al 28 luglio, dalle 19 alle 20.30 - palco di Porta Papa

Officina Tribale Asd Paola Maya propone lezioni di danza con radice tribale, un lavoro a livello fisico ed energetico per un movimento naturale e completo. Accompagnato da basi musicali o da percussioni dal vivo. Si consiglia tappetino o stuoia per lavoro a terra.

Yoga

Giugno e luglio, dalle 18.30 alle 20 - zona La Radura

Con Elisa Vivian lezioni di yoga integrale. Pratica di postura in movimento collegata al respiro lento e delicato. Mantiene elasticità, flessibilità alle articolazioni, muscoli, colonna vertebrale e dona equilibrio e forza. Si consiglia di portare con sè un tappetino.

Giovedì

Yoga

Giugno e luglio, dalle 19 alle 20.30 - zona La Radura

L'associazione Centro Yoga Chakra propone lo Hatha Yoga: pratica di Asanas (posture fisiche di estensione e chiusura), i principi del Pranayama (padronanza del respiro), l'ascolto dello Swara (il ritmo dell'energia) portano al benessere fisico e mentale.

Nordic Walking

Da Giugno a settembre, dalle 19 alle 20 - ritrovo palco Porta Papa (lezioni sospese il 15, 17 e 22/6 e il 13, 15 e 20/7)

ASD Nordic Walking Jesolo propone lezioni itineranti, lezioni dimostrative e corsi base di nordic walking. Le attività prevedono un numero massimo di 10 partecipanti ai quali verranno forniti i bastoncini da n.w. E' necessario iscriversi contattando il n. 3491592519 Domenico.

Domenica

Ju jitsu

Giugno e luglio, dalle 9 alle 10 - zona La Radura

JujitsuteamVicenza propone il Ju jitsu arte di difesa personale. Verranno insegnate tecniche di difesa e modalità per affrontare l'avversario. Adatto a tutti

Parco Città

Lunedì

Ginnastica Funzionale

Settembre, dalle 19 alle 20

Con ASD Personal Fitness



TribalFit

Dal 21 giugno al 26 luglio, dalle 20 alle 21

Movimento dinamico a corpo libero, fusione tra danze tribali e fitness con Officina Tribale Asd

Martedì

Pilates

Giugno e settembre, dalle 18 alle 19

Con ASD Personal Fitness

Ginnastica Aerobica

Giugno e settembre, dalle 19 alle 20

Con ASD Personal Fitness

Difesa Personale

Settembre, dalle 19 alle 20

Con ASD Personal Fitness

Mercoledì

Hip Hop (7/12 anni)

Giugno, dalle 17.15 alle 18.15

Con ASD Beat Street

Ginnastica Funzionale

Settembre, dalle 19 alle 20

Con ASD Personal Fitness

Giovedì

Hip Hop (13/18 anni)

Giugno, dalle 17 alle 18

Con ASD Beat Street

Ginnastica Aerobica

Giugno e settembre, dalle 19 alle 20

Con ASD Personal Fitness



Spinning

Settembre, dalle 19.30 alle 20.30

ASD Personal Fitness

Difesa Personale

Settembre, dalle 19 alle 20

Con ASD Personal Fitness

Venerdì

Hip Hop (7/12 anni)

Giugno, dalle 17.15 alle 18.15

Con ASD Beat Street

Parco Fornaci

Lunedì

Danza del Ventre

Dal 23 agosto a settembre, dalle 18 alle 19

Opale Vicenza Asd propone danza del ventre, adatta ad ogni età. Si consiglia abbigliamento comodo e portare con sè una fusciacca o un pareo.

Martedì

Parkour

Giugno e luglio, dalle 16 alle 18

UISP provinciale propone attività di Parkour rivolto a bambini e ragazzi

Mercoledi

Tai Chi

Dal 9 giugno al 14 luglio, dalle 17.30 alle 19

UISP provinciale propone attività di Tai Chi rivolto ad adulti ed anziani

Danza del Ventre

Dal 25 agosto a settembre, dalle 18 alle 19

Opale Vicenza Asd propone danza del ventre, adatta ad ogni età. Si consiglia abbigliamento comodo e portare con sè una fusciacca o un pareo.

Do-in

Giugno e luglio, dalle 19 alle 20

Percorsi di Bamboo propone Do-in, esercizi energetici per il benessere psico-fisico, stretching meridiani e Qi Gong. Si consiglia di portare tappetino e acqua.

Kick Boxing

Dal 9 giugno al 14 luglio, dalle 19 alle 20.30

UISP provinciale propone attività di Kick Boxing rivolto a bambini, ragazzi, adulti

Giovedì

Parkour

Giugno e luglio, dalle 16 alle 18

UISP provinciale propone attività di Parkour rivolto a bambini e ragazzi

Parco di via Adenauer

Lunedì e giovedì

Ginnastica dolce

Giugno e luglio, dalle 18 alle 19

UISP provinciale propone attività di Ginnastica dolce rivolto ad adulti ed anziani

Parco Retrone

Martedì

Do-in

Giugno e luglio, dalle 19 alle 20

Percorsi di Bamboo propone Do-in, esercizi energetici per il benessere psico-fisico, stretching meridiani e Qi Gong. Si consiglia di portare tappetino e acqua.

In caso di maltempo le lezioni saranno sospese, salvo diverse indicazioni degli istruttori dei rispettivi corsi.

L’ufficio sport si riserva la possibilità di apportare delle variazioni al calendario settimanale delle attività.