Ginnastica nei parchi a Vicenza: il programma delle lezioni gratuite

Torna da giugno a settembre 2024' "Estate nei parchi in città", con una serie di lezioni libere e gratuite aperte a tutti coloro che desiderano tenersi in forma: fitness, yoga, tai chi, meditazione, mindfullness, kung fu e molto altro. Le lezioni sono libere e gratuite, aperte a tutti, e si svolgeranno nei seguenti parchi: Parco Fornaci, Area Verde Maddalene (parco giochi via Valles), Parco Retrone, Parco Città, Parco Querini.

Parco Querini

Lunedì

Longevity energetico - Striamento dei meridiani: 8, 22 luglio - 5, 19 agosto - 2 settembre dalle 18.30 alle 19.30, Zona La Radura, Ass. Ramses.

Tai Chi e Qi Gong: giugno e luglio dalle 19.00 alle 20.00, Zona La Radura, ASD Armonia in Movimento.

Do In, stretching dei meridiani e Qi Gong: giugno e luglio dalle 19.00 alle 20.00, Zona La Radura, Ass. Percorsi di Bamboo.

Martedì

Yoga: dal 18 giugno al 30 luglio dalle 19.00 alle 20.00, Zona Cedro dietro chiesa Aracoleli, SSD Ritmo Metropolitana.

Giovedì

Tai Chi: luglio e agosto dalle 18.30 alle 20.00 (dal 21 agosto dalle 18.15 alle 19.45), Zona La Radura, La Via del Tai Chi.

Yoga: dal 3 luglio al 7 agosto dalle 19.00 alle 20.15, Zona La Radura, ASD San Pietro.

Meditazione di presenza mindfulness: 11, 18, 25 luglio e 1, 8 agosto dalle 19.00 alle 20.00, Zona La Radura, Di Timoteo Marzio.

Flag football americano: 18, 25 luglio e 7 agosto dalle 19.30 alle 21.00, palco Porta Papa, ASD Hurricanes Vicenza.

Hatha Yoga Italian/English: luglio 1, 8, 22, 29 agosto e 5 settembre mattino dalle 9.00 alle 10.15, Zona Radura, ASD Percorso Danza.

Venerdì

Mindfulness psicosomatica e pratiche di consapevolezza: 12 luglio dalle 18.30 alle 19.30, Zona Radura, operatrice olistica Claudia.

Combattimento con la spada laser: giugno e luglio dalle 18.30 alle 19.30, Zona Cedro dietro chiesa Aracoleli, ASD Ludosport light saber combat.

Parco Fornaci

Martedì

Mindfulness psicosomatica e pratiche di consapevolezza: dal 18 giugno ore 19.00 alle 20.00 e 3 settembre dalle 18.30 alle 19.30, psicologa Mariangela.

Capoeira arte e lotta brasiliana: dal 25 giugno alle 20.00, Capoeira Beribazu.

Giovedì

Judo, ju jitsu, karate e difesa personale: da giugno al 5 settembre dalle 19.00 alle 21.00, ASD Budo Shin Ju Jitsu Vicenza.

Mercoledì

Yoga: 6, 13, 20, 27 luglio dalle 19.00 alle 20.00, ASD Dharmayogakaruna.

Flag football americano: 4, 11, 18, 25 luglio dalle 19.30 alle 21.00, ASD Hurricanes Vicenza.

Parco Città

Martedì

Meditazione di presenza mindfulness: 18, 25 luglio e 1, 8 agosto dalle 19.00 alle 20.00, Di Timoteo Marzio.

Area Verde Maddalene (parco giochi via Valles)

Lunedì e Mercoledì

Ginnastica - training funzionale e tabata: luglio dalle 18.30 alle 19.30, ASD Danza Insieme.

Parco Retrone

Giovedì

Yoga: dal 18 giugno al 30 luglio dalle 19.00 alle 20.00, SSD Ritmo Metropolitana.

Flag football americano: 6, 13, 20 giugno al 30 luglio dalle 19.30 alle 21.00, ASD Hurricanes Vicenza.

Note: Per le attività olistiche è necessario portare tappetino e asciugamano.

Ulteriori informazioni o variazioni del programma sono disponibili su comune.vicenza.it.