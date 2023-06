Ginnastica nei parchi: il programma delle lezioni gratuite

Dal 5 giugno al 26 settembre 2023 è in programma la 16^ edizione dell'iniziativa "Estate nei parchi in città", con una serie di lezioni libere e gratuite aperte a tutti coloro che amano tenersi in forma: fitness, yoga, tai chi, meditazione, mindfullness, kung fu e molto altro.

L’iniziativa è organizzata dall'assessorato alle attività sportive in collaborazione con le circoscrizioni cittadine, altri servizi comunali e con associazioni e società sportive del territorio.

Le attività si svolgono in cinque aree verdi della città: Parco Querini, Parco Fornaci, Parco Città, Parco Retrone e Area verde Maddalene.

Estate nei parchi in città 2023 offre lezioni libere e gratuite aperte a tutti.

Programma

PARCO QUERINI

Lunedì

Do-In, stretching dei meridiani, Qi Gong - dal 5 Giugno al 31 Luglio dalle 19,00 alle 20.00 - Zona La Radura

L’Ass.ne Percorsi di Bamboo propone esercizi energetici per il benessere psico-fisico, stretching meridiani e Qi Gong. Si consiglia di portare tappetino e acqua.

Martedì

Jazzercize - dal 13 Giugno al 25 Luglio dalle 18,30 alle 19,30 Palco di Porta Papa

ASD MAESTRO propone un allenamento, adatto a tutti, che comprende una fase aerobica per allenare il sistema cardio plmonare e bruciare calorie e una fase di tonificazione per rinforzare i muscoli, il tutto a ritmo di musica. Si consiglia di portare piccoli manubri per la fase di tonificazione.

Arti marziali - dal 1 Luglio al 15 Settembre dalle 18,30 alle 20,30 Zona Porta Papa

La Miao Chan Kung Fu Asd propone Gong Fu, Taiji, Sanda e Qi Gong. Sotto la guida di un vero monaco shaolin e dei suoi istruttori, verranno insegnati i fondamenti delle principali arti marziali cinesi. Le lezioni del Maestro, custode e profondo conoscitore della tradizione millenaria, alleneranno la mente e il corpo dei principianti.

Yoga - dal 6 Giugno al 26 Settembre dalle 19,00 alle 20,15 Zona La Radura

Dharma Yoga Karuna propone esercizi di yoga per il benessere psicofisico e il fitness.

Pratiche di consapevolezza e Mindfulness - Nei giorni 13 Giugno ore 19,00 - 20 Giugno ore 19,00 - 29 Agosto dalle 18,30 - 5 Settembre ore 18,30 Zona La Radura

La psicologa Carolina Dalle Palle accompagnerà in pratiche di consapevolezza e mindfulness psicosomatica per il benessere psicofisico. Portare con sè tappetino o asciugamano.

Mercoledì

Yoga - dal 7 al 28 giugno dalle 19,00 alle 20,30 (+ eventuale periodo aggiuntivo Settembre) Zona La Radura

L'associazione Centro Yoga Chakra propone lo Hatha Yoga: pratica di Asanas (posture fisiche di estensione e chiusura), i principi del Pranayama (padronanza del respiro), l'ascolto dello Swara (il ritmo dell'energia) portano al benessere fisico e mentale.

Tai Chi e Qi Gong - Luglio 18,30 alle 20,00 - dal 16 Agosto dalle 18,15 alle 19,45 Zona La Radura

"La Via del Tai Chi" diretta dal maestro Flavio Toniolo insegna e promuove il Taiji Quan dello stile Yang. Molto utile per aiutare chi lo pratica sia da un punto di vista fisico che mentale. Tutto si può riassumere in un maggiore equilibrio psicofisico.

Yoga - Luglio dalle 18,45 alle 20,00 Zona entrata via Rodolfi

Ananda Yoga Academy (Vivian Elisa) propone una disciplina, adatta a tutte le età, che mira, attraverso il respiro, la postura ed i mantra, a dare benessere e rilassamento.

Giovedì

Arti marziali - dal 1 Luglio al 15 Settembre dalle 18,30 alle 20,30 Zona Porta Papa

La Miao Chan Kung Fu Asd propone Gong Fu, Taiji, Sanda e Qi Gong. Sotto la guida di un vero monaco shaolin e dei suoi istruttori, verranno insegnati i fondamenti delle principali arti marziali cinesi. Le lezioni del Maestro, custode e profondo conoscitore della tradizione millenaria, alleneranno la mente e il corpo dei principianti.

Mindfulness - dal 15 Giugno al 3 Agosto dalle 19,00 alle 20,00 Zona La Radura

max partecipanti: 12 (per concordare la partecipazione chiamare il 347 0752571)

Il maestro Marzio Di Timoteo accompagnerà in pratiche di meditazione adatte a tutti. Portare con sè tappetino o asciugamano.

PARCO FORNACI

Martedì

Capoeira - Luglio e Agosto dalle 19,30 alle 21,30

ADSC Capoeira Rasteira Gruppo Beribazu propone lezioni di Capoeira, antica arte di lotta brasiliana. Adatta a tutte le età.

Arti marziali - Giugno, Luglio e Agosto dalle 17,30 alle 20,00

Budo Shin propone a partire dalle 17.30 fino alle 18.45 attività di ginnastica per tutti a partire dai bambini ed eventualmente i loro genitori, per poi proseguire con le attività per adulti. Saranno proposte attività di Judo, Ju-Jitsu e Karate e per gli adulti i fondamentali della difesa personale.

Giovedì

Arti marziali - Giugno, Luglio e Agosto dalle 17,30 alle 20,00

Budo Shin propone a partire dalle 17.30 fino alle 18.45 attività di ginnastica per tutti a partire dai bambini ed eventualmente i loro genitori, per poi proseguire con le attività per adulti. Saranno proposte attività di Judo, Ju-Jitsu e Karate e per gli adulti i fondamentali della difesa personale.

Training funzionale Tabata - Luglio dalle 18,30 alle 19,30

Asd Danza Insieme propone un allenamento TABATA ed HIIT: esercizi intervallati a media ed alta intensità con musica a corpo libero, senza attrezzi (training funzionale). Portare un tappetino fitness.

Venerdì

Capoeira - Luglio e Agosto dalle 19,30 alle 21,30

ADSC Capoeira Rasteira Gruppo Beribazu propone lezioni di Capoeira, antica arte di lotta brasiliana. Adatta a tutte le età.

PARCO CITTÀ

Lunedì - Mindfulness dal 12 Giugno al 31 Luglio dalle 19,00 alle 20,00

max partecipanti: 12 (per concordare la partecipazione chiamare il 347 0752571)

Il maestro Marzio Di Timoteo accompagnerà in pratiche di meditazione adatte a tutti. Portare con sè tappetino o asciugamano.

PARCO RETRONE

Mercoledì - Do-In, stretching dei meridiani, Qi Gong

dal 5 Giugno al 31 Luglio dalle 18,30 alle 19,30 Ingresso da via Malvezzi

L’Ass.ne Percorsi di Bamboo propone esercizi energetici per il benessere psico-fisico, stretching meridiani e Qi Gong. Si consiglia di portare tappetino e acqua.

Area verde Maddalene

Lunedì - Ginnastica per tutti, training funzionale Tabata

Luglio dalle 18,30 alle 19,30

Asd Danza Insieme propone un allenamento TABATA ed HIIT: esercizi intervallati a media ed alta intensità con musica a corpo libero, senza attrezzi (training funzionale). Portare un tappetino fitness.

Per le attività olistiche è necessario portare tappetino e asciugamano.

In caso di maltempo le lezioni saranno sospese, salvo diverse indicazioni degli istruttori dei rispettivi corsi.

L’ufficio sport si riserva la possibilità di apportare delle variazioni al calendario settimanale delle attività.