Gilgamesh, l’epopea di colui che tutto vede, al Teatro Comunale di Vicenza

Gilgamesh è il più antico poema a noi conosciuto. È la storia di un re in lutto per la perdita del migliore amico che decide di lasciare il trono per cercare l’immortalità e il senso dell’esistenza. Oggi, Giovanni Calcagno fa risuonare questa grande epopea, riscrivendola nella forma del verso libero. Accanto a lui sul palcoscenico, due meravigliosi attori, Luigi Lo Cascio e Vincenzo Pirrotta.

raccontata da Luigi Lo Cascio, Vincenzo Perrotta e Giovanni Calcagno.

Sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023 alle ore 20:45 al Teatro Comunale Città di Vicenza.

Gilgamesh - L’epopea di colui che tutto vede

testo e regia Giovanni Calcagno

composizioni video Alessandra Pescetta

musiche originali Andrea Rocca

disegno luci Vincenzo Bonaffini

consulenza scientifica Luca Pevronel

produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

Biglietti

Intero: 29,50 euro

Over 65: 23,50 euro

Under 30: 14,50 euro

Biglietti in vendita dall'26 settembre 2022:

online sul sito www.tcvi.it

in biglietteria, nei giorni della campagna abbonamenti, previo appuntamento obbligatorio

al telefono, chiamando lo 0444 324442 (lun-ven dalle 9.30 alle 12)

il giorno di spettacolo, al botteghino, a partire da un'ora prima dell'inizio