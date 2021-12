Vicenza Gold Christmas: apre il Giardino Incantato e il mercatino di Natale

“Vicenza Gold Christmas”, sarà il Giardino Salvi ad ospitare il “Giardino incantato”, dal 4 dicembre al 6 gennaio. Ispirato al Winter Wonderland di Londra, ad ogni weekend avrà un tema dominante perché il pubblico possa trovare ogni settimana una piacevole novità.

Per tutta la durata dell'evento il parco avrà al suo interno delle attrazioni dedicate ai bambini ispirate ai loro giochi e ai loro miti. Tra i vari appuntamenti in programma, evento clou sarà il raduno dei i fan di Harry Potter che avrà luogo sabato 18 e domenica 19 dicembre.

Sabato 11 e domenica 12 dicembre, invece, spazio a Candyland, la festa dei dolci ovviamente a tema natalizio. Ma non mancherà anche la fabbrica di giocattoli di Babbo Natale dove gli elfi doneranno giocattoli ai bambini e li aiuteranno ad imparare divertendosi con dei laboratori creativi.

Da non perdere infine Holliday Festival, il festival delle vacanze ispirato ai grandi parchi americani, che si terrà sempre da Natale a Capodanno, con tante sorprese per tutti i partecipanti.

L’evento il “Giardino incantato” sarà aperto tutti i giorni a partire dal 4 dicembre al 6 gennaio, dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 20, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 23 e domenica dalle 10.30 alle 20.30. Ingresso gratuito.

L’iniziativa va ad arricchire il fitto programma di iniziative natalizie “Vicenza Gold Christmas” e proprio nel “Giardino incantato” avverrà l’inaugurazione dei Mercatini di Natale. Sabato 4 dicembre alle 15.30, all’esterno del Giardino Salvi, davanti all’ingresso principale su piazza De Gasperi, si esibirà la Wind & Brass Street Band “Marchin Band”, composta da strumenti a fiato e percussioni che proporrà brani originali e standard jazz, funk, latin jazz e raggae in tema natalizio. Successivamente si sposterà in piazza San Lorenzo dove ci sarà la seconda esibizione della giornata alle 16.30 circa.

Programma

Vicenza darà il via ufficiale agli allestimenti e agli eventi natalizi giovedì 2 dicembre alle 17, quando saranno accese tutte le luci di Natale che illumineranno centro storico e quartieri fino al 9 gennaio. La tradizionale accensione delle luminarie sarà accompagnata dalla musica dell’orchestra degli studenti delle terza B della scuola ad indirizzo musicale Barolini che si esibirà davanti alla Loggia del Capitaniato, in piazza dei Signori.

In centro storico ritorneranno le tradizionali cascate di luci nelle piazze, mentre le vie saranno illuminate da oltre 600 stelle luminose dorate, un prezioso prodotto artigianale realizzato a mano in fibra di vetro. L’atmosfera natalizia, inoltre, ritornerà nei quartieri con le luminarie allestite lungo le vie.

Vicenza Gold Christmas, le Gioie del Natale si potrà ammirare per la prima volta domenica 5 dicembre alle 17 e successivamente ogni ora, fino alle 20: effetti audio, luci architetturali e proiezioni metteranno in moto il grande scrigno carillon. Ogni show rappresenterà un appuntamento imperdibile che trasporterà gli adulti e i bambini presenti in piazza in un mondo immaginario fino al 9 gennaio 2021.

Gli show sono previsti alle 17, 18, 19 e 20 nei seguenti giorni: in dicembre da domenica 5 a sabato 7 e poi venerdì 10 e sabato 11; inoltre da venerdì 17 a lunedì 27 e venerdì 31 dicembre.

Sabato 8 e 12 dicembre è previsto un unico show alle 20 poiché la piazza dei Signori sarà occupata, durante entrambe le giornate dal mercato settimanale l’8 dicembre (recupero di un mercato del martedì che non si è tenuto nei mesi scorsi) e dal mercato dell’antiquariato il 12 dicembre.

In gennaio gli spettacoli saranno ripetuti alle 17, 18, 19 e 20 da sabato 1 gennaio a mercoledì 5 e da venerdì 7 a domenica 9.

Da sabato 4 dicembre fino al 6 gennaio il centro storico di Vicenza si animerà inoltre dei tradizionali chalet in legno del Mercatino di Natale, scrigni di preziosi doni natalizi, accessori, abbigliamento, prodotti tipici regionali e di artigianato da regalare per le festività, allestiti da Studioventisette che si è aggiudicata la gara per l’organizzazione e la gestione dell’evento. Tante le idee originali da scoprire, tra le vie più caratteristiche del centro vicentino: corso Palladio, corso Fogazzaro, contra’ Battisti e piazza San Lorenzo.

La manifestazione si svolgerà dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 19, venerdì, sabato e prefestivi dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 20, giorno di Natale e Capodanno dalle 16 alle 20. L’ingresso è gratuito.

Ogni fine settimana inoltre, dal venerdì alla domenica, a partire dal 4 e 5 dicembre, i mercatini si arricchiranno del villaggio dell’artigianato creativo in piazza San Lorenzo.

Sempre in piazza San Lorenzo, nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi, dalle 16.30 alle 18.30, appuntamento con gli spettacoli e la musica, in particolare per i più piccoli, a tema magico e natalizio e con intrattenimento musicale per tutti. Gli artisti si esibiranno nella speciale area dedicata alla musica e alle performance live e proporranno il meglio del loro repertorio rivisto in chiave natalizia, con canzoni, suoni e atmosfere che sapranno emozionare e diffondere per le vie del centro l’atmosfera del Natale. Primo appuntamento domenica 5 dicembre con Cupo “One man band”.

La Wind & Brass Street Band “Marchin Band” si esibirà sabato 4 dicembre alle 16.30.

Ad arricchire le proposte natalizie a Campo Marzo, già dal 13 novembre scorso, è allestita la pista di ghiaccio nell’esedra, verso viale Roma.

La pista è aperta fino a mercoledì 22 dicembre e da lunedì 10 gennaio a lunedì 14 febbraio, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 22, il sabato dalle 10 alle 24 e la domenica dalle 10 alle 22.

Durante le festività natalizie, dal 23 dicembre al 9 gennaio, la pista sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 22, dal venerdì alla domenica e giovedì 6 gennaio dalle 10 alle 24.

Ogni fine settimana ci saranno noti personaggi Disney.

Sono in fase di programmazione altre iniziative durante il periodo di apertura della pista.

Infine a Campo Marzo per la prima volta verranno allestite la fiera prenatalizia, il 17, 18 e 19 dicembre, e la fiera dell’Epifania, il 4, 5 e 6 gennaio: i banchi saranno allestiti non più in piazza dei Signori ma in viale Roma (che rimarrà chiusa al traffico il 4, 5 e 6 gennaio).

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative a tutela della salute.