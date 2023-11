Giardini di Natale: apre il mercatino natalizio ad Asiago

Il mercatino natalizio di Asiago è uno tra i più belli e suggestivi mercatini di Natale in Veneto e in Italia, con le sue tipiche casette di legno, dove chi è alla ricerca di un regalo o di un addobbo originale troverà una vasta scelta.

Le casette degli espositori vi aspettano dal 11 novembre al 7 gennaio 2024 e saranno disposte presso i giardini di Piazza Carli e Piazza II° Risorgimento. Con‎ le‎ sue‎ casette‎ di‎ legno,‎ le‎ luci‎ e‎ le‎ decorazioni,‎ il‎ mercatino‎ natalizio‎ di‎ Asiago‎ ogni‎ anno‎ porta‎ con‎ sé‎ la‎ magia‎ e‎ l'atmosfera‎ che‎ lo‎ rendono‎ unico.‎

Troverete idee regalo originali ed artigianali, addobbi raffinati per la casa o per l'albero di Natale, prodotti naturali e filati biologici. E mentre i bambini si staranno divertendo con la giostra dei cavalli e gli spettacoli di intrattenimento, voi potrete arricchire la vostra giornata con momenti di convivialità rifocillandovi con un buon panino o un piatto di polenta e formaggio Asiago, sorseggiando un bicchiere di vin brulè o di cioccolata calda e, per concludere in dolcezza, gustando una crepes, una fetta di strudel o dei deliziosi frollini.

Il mercatino sarà apero nei seguenti giorni e orari: