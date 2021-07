Gianna Nannini live piano e voce al Marostica Summer Festival

L’evento finale di Marostica Summer Festival ha la voce rock di Gianna Nannini. Venerdì 16 luglio (ore 21.30), in scena una tappa del tour “Gianni Nannini – La Differenza”, dal titolo del suo ultimo album. La rocker è infatti pronta ad abbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante, con un concerto che sarà un’occasione imperdibile per ascoltare i suoi brani più amati in una nuova espressione artistica.

Gianna Nannini, rocker italiana per antonomasia, durante la sua lunga carriera ha conquistato generazioni di fan con il suo marchio di fabbrica che unisce dolcezza melodica e energia. A partire dal suo primo album di successo “California” (1979), contenente il singolo “America”, al suo diciassettesimo disco “La differenza” (2019), in oltre 40 anni di carriera ha venduto milioni di dischi, conquistando innumerevoli dischi di platino. Con la sua esuberante presenza scenica e un approccio sempre molto diretto, la Nannini in questi anni ha registrato innumerevoli sold out non solo sui palchi italiani ma in quelli di tutta Europa. Nel 2019 le è stato assegnato il PREMIO TENCO, il riconoscimento che viene conferito dal 1974 agli artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale.

Gianna Nannini live, la rocker senese al Marostica Summer Festival in Piazza Castello il 16 luglio (ore 21.30) in un’inedita versione pianoforte e voce.

Biglietti:

Poltronissima platinum € 72+diritto di prevendita

Poltronissima € 60+diritto di prevendita

Poltrona € 50+diritto di prevendita

Le prevendite del concerto saranno disponibili a breve online e nei punti vendita Ticketone.

Tutte le informazioni su www.marosticasummerfestival.it