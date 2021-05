Gianna Nannini live piano e voce al Marostica Summer Festival

Gianna Nannini live, la rocker senese sarà infatti protagonista del concerto del Marostica Summer Festival in Piazza Castello il 16 luglio (ore 21.30) in un’inedita versione pianoforte e voce.

La data rientra nel tour “PIANO FORTE E GIANNA NANNINI – La Differenza”. L’ultimo album di Gianna Nannini, “La differenza” è uscito il 15 novembre 2019, proprio nei giorni del trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino, alla quale Gianna Nannini era presente nel 1989: «Dopo la caduta di quel muro, purtroppo ne sono nati molti altri, mentali, e con queste canzoni vorrei abbatterli. Ognuno ha la sua differenza, questo è il bello» ha affermato la rocker, fresca vincitrice del PREMIO TENCO 2019, che ha sempre cantato di libertà e uguaglianza. “Ha fatto il suo intimidito esordio sanremese davanti al pianoforte nel glorioso Tenco ’76. Ma in brevissimo tempo, e in maniera impetuosa, si è affermata abbattendo le staccionate tra la canzone d’autore e il rock. Ha dimostrato in tutta Europa come non soltanto la lingua italiana potesse essere adatta a questo tipo di musica, come fosse possibile innestarvi linguaggi poetici e, soprattutto, come per la musica di spessore avessero scarso significato le barriere, le rigide definizioni e le separazioni stilistiche” è la motivazione con cui il Club Tenco ha annoverato Gianna Nannini tra i grandi artisti presenti nell’empireo della canzone d’autore italiana.

Piano e forte, dolcezza e energia, questo e molto altro è la rocker Gianna Nannini, pronta ad abbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante. Il concerto sarà un’occasione imperdibile per ascoltare i brani più amati di Gianna Nannini in una nuova espressione artistica.

Si arricchisce quindi di un nome straordinario il cartellone di Marostica Summer Festival, organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica, che già ha confermato i concerti di Piero Pelù (9 luglio) e di Ben Harper (14 luglio) e annunciato il concerto di Colapesce e Dimartino (12 luglio).

Gianna Nannini al Marostica Summer Festival. Il 16 luglio in Piazza Castello in un’inedita versione piano e voce.

Biglietti:

Poltronissima platinum € 72+diritto di prevendita

Poltronissima € 60+diritto di prevendita

Poltrona € 50+diritto di prevendita

Le prevendite del concerto saranno disponibili a breve online e nei punti vendita Ticketone.

Tutte le informazioni su www.marosticasummerfestival.it

Informazioni:

DuePunti Eventi- tel. 0445.360516 - eventi@duepuntieventi.com

www.marosticasummerfestival.it