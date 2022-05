gIANMARIA live a Bassano | data Zero

Prezzo non disponibile

Il giovanissimo fenomeno vicentino, che ha conquistato il palco e il pubblico di XFactor 2021 grazie al suo enorme talento, è pronto per girare l'Italia in tour. Ovviamente partendo da casa gIANMARIA sarà in concerto venerdì 6 maggio 2022 ore 21 al LIV di Bassano Del Grappa.

Classe 2002, gIANMARIA nasce e cresce nella città di Vicenza, dove fin da giovanissimo inizia a comporre e registrare brani. Cresce con il cantautorato e si appassiona da giovanissimo all’hip hop italiano e internazionale. Approfondisce la collaborazione con produttori come Bias (Madame) e Movimento (Nashley) con cui sperimenta e lavora alla continua ricerca di un suono unico e che gli appartenga al 100%. Pubblicherà poi due nuovi singoli con loro “Mamma Scusa” e “Ascolta”.

Dopo lo straordinario percorso a X Factor 2021 dove ha colpito ed emozionato tutti con i suoi inediti “I suicidi” e “Senza Saliva“, gIANMARIA debutta con il suo primo Ep dal titolo “Fallirò“, uscito il 14 Gennaio per Epic/Sony Music.

Sempre alla ricerca di nuova ispirazione, nei suoi lavori sente forte l’influenza del punk e del pop inglese, dell’R&B americano, della musica urban francese. Al centro del suo percorso artistico ci sono le parole. Nelle canzoni si presenta crudo e reale esattamente come è fatto Gianmaria, la persona oltre all’artista.

LIV, Contrà Gaggion Basso 1, Bassano del Grappa

https://www.livclub.it/

tel. 349 501 2282