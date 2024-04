Gian Ottica Suman Trail è la gara che raccoglie il testimone dalla tradizionale corsa “Santorso – Cima Summano”, conosciuta anche come “Sentiero della Via Crucis”, organizzata per molti anni dal Gruppo ANA di Santorso.



Dal 2023 la gara si è rinnovata: ella sua nuova veste, la Suman Trail parte sempre da Santorso, ma sposta poco più giù la partenza per poi inerpicarsi sul sentiero della Via Crucis, passando per Prà Minore, poi ai piedi del Cristo di Cima Summano e arrivare finalmente al Santuario Mariano.



Gara valida per ITRA National League e UTMB 20K



NOVITÀ 2024:

Novità 2024: gara combinata con MAISTRACK 2024 per incoronare il VERTICAL SUM-MAN 2024 (M/F).



Informazioni generali:



Località: Santorso (VI), via Salzena

Partenza: ore 09.00

Percorso: 9,3 chilometri – D+ 1.110 mt

Iscrizioni: presso negozi Puro Sport (Zanè), Masep (Thiene) e Gian Ottica(Santorso, Trissino, Sandrigo), oppure online.



Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina del “Regolamento Suman Trail“



QUOTA DI ISCRIZIONE:

18 € fino al 18 maggio

25 € dal 21 al 25 maggio



COMBINATA

30 € fino al 2 maggio



Gallery



Tutte le informazioni sul sito web della gara.