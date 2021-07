Gian Maria Accusani (Prozac+): da grande faccio il musicista

Gian Maria Accusani, fondatore e leader di gruppi come Prozac+ e Sick Tamburo, si presenta per la prima volta al pubblico in veste di storyteller.

Con questo spettacolo, racconterà il suo percorso musicale, dall'adolescenza ai tempi del The Great Complotto (and side projects), fino ad arrivare al presente con i Sick Tamburo, passando ovviamente per le altre varie esperienze, come quella dei PROZAC+ .

Spiegherà come sono nate certe canzoni e perché sono state fatte certe scelte, narrerà dei viaggi musicali e molto altro.

Il tutto condito da alcuni brani eseguiti chitarra e voce.

Gian Maria Accusani. Da grande faccio il musicista

SABATO 17 LUGLIO 2021 DALLE ORE 21:00

Bassano, Villa Angaran San Giuseppe

Biglietti

bit.ly/2RLxeYU

Rispettando le disposizioni relative agli eventi dal vivo i biglietti sono disponibili esclusivamente online su Mailticket Italia a questo link al prezzo di 12 euro (+ diritti di prevendita): https://bit.ly/2RLxeYU

Ad ogni biglietto venduto corrisponderà un posto a sedere (distanziati 1 m uno dall'altro), anche in questo caso seguendo la direttiva sugli spettacoli dal vivo.

Ingresso riservato ai soci #Uglydogs 2021. Costo della tessera, valida per tutto l'anno solare: 5 euro. Valida anche tessera 2020.

In caso di maltempo, l'evento sarà rinviato e, in caso di impossibilità di riprogrammazione della data, annullato, con conseguente rimborso del prezzo del biglietto.

Non potranno accedere al luogo dell'evento le persone con temperatura corporea oltre 37,5 gradi, vi invitiamo cortesemente a provvedere alla misurazione della temperatura prima di uscire di casa.

Per accedere allo spettacolo è obbligatorio l’uso della mascherina.