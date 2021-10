Giallo berico: rassegna cinematografica dedicata al genere thriller

SHATTER Edizioni e Massimo Bezzati presentano la prima edizione di “GIALLO BERICO”, rassegna cinematografica dedicata al genere giallo/thriller, che si terrà in provincia di Vicenza 18 e 19 febbraio 2022.

Un tributo, quello della casa editrice dedita alla saggistica di genere, a uno dei più prolifici filoni della settima arte in cui l’Italia, negli anni Settanta/Ottanta, ha vissuto il suo massimo exploit.

“GIALLO BERICO” mira a rendere omaggio ai titoli cult del cinema giallo, con particolare attenzione alle produzioni italiane, vere e proprie opere pionieristiche poi divenute punti di riferimento per i massimi esponenti della settima arte a livello mondiale. “GIALLO BERICO”, oltre alla proiezione di titoli di genere, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti tra registi, sceneggiatori, autori, giornalisti che prenderanno parte, oltre che ai film in cartellone, anche alle presentazioni editoriali che andranno a comporre il programma della due giorni.

La prima edizione di “GIALLO BERICO”, dedicata al compianto scrittore milanese Stefano Di Marino, avrà luogo presso la Sala Maggiore delle Opere Parrocchiali di Ponte di Barbarano (VI). La manifestazione sarà ad ingresso libero, previa prenotazione.



IL PROGRAMMA

La prima giornata avrà quale tema portante l’omicidio seriale con focus su alcuni dei più tristemente noti casi al mondo. A partire dal tardo pomeriggio, presentazioni editoriali che vedranno la partecipazione di scrittori e giornalisti, saranno incentrate sui più spietati serial killer della storia, con approfondimenti, interviste e dibattiti. Sempre nella stessa giornata, è prevista la proiezione di documentari e film a tema, alle quali seguiranno dibattiti ed interventi.





La direzione artistica di “GIALLO BERICO” è di Nico Parente.