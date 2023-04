GGB Il Gigante Soffia Sogni, tratto dal libro 'GGG' di Roald Dahl

Al teatro San Marco di Vicenza, sabato 15 aprile, si svolgerà uno spettacolo tratto dal libro "Il GGG" di Roald Dahl. Adattamento teatrale e regia di Maria Zanini.

"E' l'ora delle ombre e la piccola orfanella Sofia non riesce a dormire. A un tratto ecco apparire una figura misteriosa che la porterà in una terra sconosciuta agli uomini: Il paese dei Giganti! Da questo momento Sofia vivrà un'avventura fantastica, tra giganti spaventosi, ortaggi 'schifiltosi", bibite bizzarre e... Regine! Al suo fianco un compagno leale, il GGB, il Grande Gigante Buono, che con il suo retino magico e la sua tromba soffia-sogni saprà dimostrare che non occorre essere tutti uguali per sconfiggere i nostri "IN-cubi".





Spettacolo per ragazzi e famiglie, consigliato a un pubblico di età superiore ai 7 anni. Atto unico, durata 75 minuti (senza intervallo). Doppia replica sabato 15 aprile ore 16.00 e ore 18.30. Costo del biglietto: intero 10 € - ridotto (sotto 12 anni) 8 €

Info e prenotazioni telefoniche dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 allo 0444 922749

Link per i biglietti