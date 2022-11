Get on funk: Red Hot Chili Peppers Tribute Band al Mamaloca

E' in programma venerdì sera al Mamaloca, il locale dove la musica live scorre abbondante da sempre come la birra, il concerto dei Get On Funk, un tributo ai Red Hot Chili Peppers, la band californiana nella storia del rock.

RED HOT CHILI PEPPERS - Venerdì 2 dicembre / Mamaloca Street Bar - Vicenza

GET ON FUNK - Red Hot Chili Peppers Tribute Band

Un'alchimia esplosiva di sound, energia e divertimento. Tutto questo si chiama GET ON FUNK.

La band, nata a Padova nell'ottobre del 2006 dall'intreccio di 4 personaggi totalmente diversi, ma uniti dal medesimo spirito funk/rock, propone un sound duro, dal groove coinvolgente e adrenalinico, rappresentando al meglio l'età d'oro dei RED HOT CHILI PEPPERS senza dimenticare i più recenti successi.

Concerti esplosivi e divertenti, per scatenarsi con la grande musica del quartetto californiano, tra versioni live e improvvisazioni. Dall'omonimo album del 1984 all'ultima uscita "Unlimited Love".

Get On Funk - TheRealRHCPExperience sul palco.

Strada Provinciale 46 del Pasubio, 421/e, 36100 Vicenza VI

Info & Prenotazioni: 0444 041949