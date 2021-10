Georges Brassens: tra musica e parole

Venerdì 8 Ottobre alle ore 21:00 a Porto Burci verrà celebrato (in leggero anticipo) il centenario della nascita di Georges Brassens, grande chansonnier della musica francese nonché maestro ed ispiratore, tra gli altri, anche del nostro Fabrizio De Andrè.

Tiziano Dal Pozzo - appassionato estimatore del bon maître - attraverso una significativa selezione ci introdurrà nel favoloso mondo delle canzoni di Georges Brassens dove, tra semplici melodie e straordinari versi, si svolgono le sue poco ortodosse storie di vita e di morte, d’amore o d’amicizia. Le traduzioni dei testi faranno apprezzare la sapiente ironia e lo sguardo anticonformista, la grassa goliardia e l’acutezza di un pensiero mai convenzionale oltre a consentirci di cogliere la profonda umanità e l’abilità poetica di un uomo che partendo da punti di vista inediti, marginali ed inconsueti ha saputo gettare una nuova luce sulle cose del mondo, della vita, della quotidianità.

Un’occasione per scoprire (o riscoprire) un autore unico ed inclassificabile e per sorprenderci di come canzoni ormai lontane nel tempo mantengano intatta la loro forza e la loro freschezza, la loro attualità e la loro originalità e di come la lezione di Brassens sia anche al giorno d’oggi valida e necessaria.



La serata sarà ad ingresso libero. Per la consumazione al bar sarà richiesto il tesseramento ARCI che potrà essere effettuato la sera stessa dell'evento.

CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE QUI: https://bit.ly/3uwf6Bp



Nel rispetto delle normative vigenti dal 6 agosto l'ingresso agli eventi sarà riservato ai possessori di green pass.

