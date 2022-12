Last Christmas: George Micael tribute band alla birreria Enfant Prodige

Indirizzo non disponibile

E' in programma venerdì sera alla Birreria Enafnt Prodige un concerto anniversario, quest'anno sono sei anni senza George. La band Older ricorderà la sua grande musica, cercando come al solito di rendere onore ad uno dei più grandi artisti del secolo scorso, e il vostro calore renderà questo momento una celebrazione piena di gioia per quello che ci ha lasciato.

23/12/2022 VENERDÌ ALLE ORE 21:30

OLDER - GEORGE MICHAEL TRIBUTE BAND live@ENFANT PRODIGE, LEVA' (VI)

PRENOTAZIONI: tel 348 4160831

ENFANT PRODIGE, Via Vignole 2 a LEVA' (VI)

