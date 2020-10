Open Art: giovani artisti all'opera in Piazza San Lorenzo

Generazione In-Forme è un evento ideato dall’associazione Amici dei Monumenti, dei Musei e del Paesaggio per la Città e Provincia di Vicenza, il cui scopo è promuovere giovani che operano nel campo delle arti contemporanee. Il progetto, patrocinato dal Comune di Vicenza, vuole dare una possibilità a queste nuove generazioni di esporre i propri lavori attraverso la propria differente sensibilità. Le ricerche artistiche dei protagonisti dell'evento vertono in diversi campi dell’arte, dalla scultura, alla pittura, all’installazione fino alla performance. Nella giornata del 10 ottobre 2020, in piazza San Lorenzo a Vicenza dalle ore 9:30 alle 17:00, 10 studenti ed ex studenti dell’Accademia di Belle Arti produrranno le loro opere nell’arco della giornata, dando la possibilità ai passanti di osservare il loro lavoro o di farne addirittura parte in alcuni casi. L’evento culminerà alle 18:00 con l'inaugurazione dell’esposizione degli elaborati realizzati nell’arco della giornata presso Palladian Routes (Palazzo Valmarana Braga - corso Antonio Fogazzaro 16, Vicenza) mentre le opere saranno visibili presso Qu.Bi Gallery (corso Antonio Fogazzaro 21, Vicenza). La mostra durerà fino a mercoledì 14 ottobre. Generazione In-Forme, spinge a creare una rete di interazione artistica con la città. Inoltre, vuole favorire un approccio diretto con la città di Vicenza, in modo tale che possa essere il primo di altri eventi che la coinvolgono e la valorizzino.



Evento artistico

Vicenza, piazza San Lorenzo ore 9:30-17:00



Inaugurazione mostra

Vicenza, corso Fogazzaro 16

presso Palladian Routes - Palazzo Valmarana Braga

ore 18:00



Esposizione

Vicenza, corso Fogazzaro 21

presso Qu.Bi Gallery

dal 10 al 14 ottobre



Orari esposizione presso Qu.Bi Gallery:

domenica 11 ottobre 15:30-18:30

lunedì 12 ottobre 10:00-13:00 / 15:00-18:00

martedì 13 ottobre 10:00-13:00 / 15:00-18:00

mercoledì 14 ottobre 10:00-13:00 / 15:00-18:00