Gemitaiz, star dell'hip hop, all'Amis Club di Vicenza

Star dell’hip hop, Gemitaiz salirà sul palco del Amis Club di Vicenza sabato 21 gennaio 2023. Il rapper è nato a Roma vanta un esordio artistico datato 2003, quando ha iniziato a far sentire il suo ruggito nella scena underground della Capitale. Gemitaiz è in realtà Davide De Luca, nome vero che molti non conoscono. È diventato famoso in tutta Italia con il suo pseudonimo e con il suo rap, infiammando anche i social (specialmente Instagram) con il suo carisma e per una love story con Ema Stokholma.

Gemitaiz, romano classe ’88, è oggi uno dei rapper più seguiti e rispettati della scena hip hop italiana. Nel 2013 firma per Tanta Roba Label ed esordisce con il suo primo album ufficiale da solista, “L’Unico Compromesso”. Noto per essere un artista estremamente prolifico, Gemitaiz ha oggi all’attivo tre album in studio (tutti certificati da FIMI) e svariati mixtape; al disco d’esordio seguono “Nonostante Tutto” nel 2016 e “Davide” nel 2018, che ha collezionato 4 dischi di platino. A dicembre 2018 viene rilasciato in free-download “QVC8”, preceduto dalla release dei “QVC8 Singles”, un’anteprima di cinque brani inediti resi disponibili in streaming. Parallelamente all’attività solista, Gemitaiz porta avanti una collaborazione ormai decennale con MadMan, assieme al quale pubblica il mixtape “Haterproof” (2011), l’EP “Detto, Fatto” (2012) e l’album “Kepler” (2014). Il 7 giugno 2019 Gemitaiz e MadMan pubblicano “Veleno 7”, che anticipa il nuovo album del duo, “Scatola Nera”, certificato platino. A novembre del 2020 torna con il mixtape “QVC9 – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 9”, nono capitolo della saga ormai cult “QVC”, certificato disco di platino, che include anche 6 brani prodotti dallo stesso Gemitaiz. A luglio del 2020, inoltre, Gemitaiz lancia con Mace e Manuel Marini il progetto di beneficenza “Bianco/Gospel”, a seguito di un viaggio in Mozambico, i cui proventi sono stati destinati all’ONG COOPI e che ha dato vita prima all'omonimo brano e al relativo videoclip, poi al documentario “Quello che resta”, uscito a giugno del 2021. L’intera esperienza si è conclusa, alla fine del 2021, con la pubblicazione del libro fotografico “GOSTO”.

Nel 2022 esce l'album 'Eclissi', in cui ci sono diverse collaborazioni con Sfera Ebbasta, Noyz Narcos, Marracash, Neffa, MadMan.

SABATO 21/1/2023 DALLE ORE 22:00

BIGLIETTI Donna 16€ + d.p. Uomo 22€ + d.p. Link: www.ticketsms.it/event/sgf0Fwza

Location: VICENZA, AMIS Disco Club, Via del Commercio 24, Vicenza

Info & Reservation: 351/7679132