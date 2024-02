Il raro Gatto Lupo Mannaro per la prima volta in expo

Il gatto Lykoi, conosciuto anche come il Gatto Lupo Mannaro, è la star indiscussa dell'evento "I gatti più belli del mondo" a Padova. Questa razza, originaria dell'Indonesia, cattura l'attenzione per il suo aspetto unico che ricorda un lupo mannaro, combinando mistero e fascino. Nonostante l'aspetto selvaggio, il Lykoi rivela una natura affettuosa e giocosa, rendendolo un felino sorprendentemente socievole e amichevole.

A Padova, il 24 e 25 febbraio 2024, si terrà un'edizione speciale dell'evento "I gatti più belli del mondo", che celebra i 40 anni dell'Esposizione Internazionale Felina. Questa edizione vedrà la partecipazione di centinaia di star feline provenienti da Africa, America e Asia, e introdurrà per la prima volta un'area dedicata alla pet-therapy, dove sarà possibile accarezzare e giocare con i gatti.

Tra le novità più attese, spicca la presenza del rarissimo gatto Lupo Mannaro, noto come Lykoi, originario dell'Indonesia. Questa razza, dal carattere affettuoso e giocoso, si distingue per il suo aspetto unico che ricorda quello di un lupo mannaro.

L'expo di Padova, organizzato dall'Ente Nazionale Felinotecnica Italiana ospiterà oltre 150 esemplari di gatti da tutto il mondo, inclusi esemplari rari come il Manx dell'Isola di Man e razze popolari come i Maine Coon, i Norvegesi, gli Sphynx e i Ragdoll. La manifestazione offrirà anche l'opportunità di scoprire le peculiarità di ogni razza e di imparare a comunicare con questi affascinanti animali.

Per i bambini e le famiglie, saranno allestiti spazi dedicati con gonfiabili e un'area pet-therapy, dove sarà possibile interagire direttamente con i gatti in un ambiente controllato e rilassante. Inoltre, ci saranno premi e gadget per i bambini che porteranno un disegno a tema felino.

Durante la mostra si svolgeranno anche i campionati internazionali E.N.F.I., con una doppia giuria internazionale che valuterà gli esemplari iscritti secondo standard di bellezza e razza. I visitatori avranno l'opportunità di partecipare attivamente, votando il loro gatto preferito.

L'ingresso all'evento sarà gratuito per i bambini fino ai 10 anni e a prezzo ridotto per ragazzi dagli 11 ai 14 anni e per gli over 65, con promozioni speciali per le famiglie. I biglietti sono già disponibili online per facilitare l'accesso e ridurre le attese.