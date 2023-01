Gara di curling con pignatte piene di minestrone a Marostica

Il 6 gennaio 2023 alle ore 20 in Piazza degli Scacchi a Marostica, torna la tradizionale e curiosa gara di curling con “pignate” di minestrone!

Un'iniziativa singolare, che, anno dopo anno, ha conquistato un grande successo di pubblico e di appassionati in una delle più belle piazze d’Italia per gareggiare in uno scenario unico. Una ventina di squadre, formate da almeno tre partecipanti e una riserva (iscrizioni ancora aperte) si scontreranno in una gara ad eliminazione diretta. La competizione che si rifà allo sport di squadra del curling, giocato sul ghiaccio con pietre di granito. La goliardica versione “marosticense” prevede al posto della "stone" una pentola a pressione riempita di minestrone (massimo 5 chili), che alla fine della gara sarà oggetto di assaggio e condivisione.

Le squadre formate da almeno tre partecipanti e una riserva si sfideranno in una gara ad eliminazione diretta. Alla fine della gara, oltre alle prime tre squadre classificate, sarà premiato anche il miglior minestrone.

Le Iscrizioni sono aperte a tutti!!

Potranno partecipare massimo n° 20 squadre

Ogni squadra dovrà avere n° 3 atleti

Dovrete attrezzarvi di

-5 kg di minestrone commestibile vegetariano in pentola a pressione

– 2 scopette

– e di scarpe normali

L’appuntamento è alle ore 20 di venerdì 6 gennaio.

Informazioni: Pro Marostica tel. 0424.72127 – info@marosticascacchi.it