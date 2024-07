Gallio film festival, 22 film in proiezione

GALLIO FILM FESTIVAL

20 luglio - 4 agosto Cineghel

Festival del cinema italiano ed internazionale riservato alle opere prima

Dal 20 luglio al 4 agosto, il Festival 2024 proiezioni, incontri con registi e serate speciali. Questa edizione celebra la diversità e l'innovazione del cinema contemporaneo, offrendo una vetrina a opere prime e seconde internazionali, tributi e film dedicati ai giovani. Le serate inaugurali e finali, eventi speciali e numerosi film in concorso renderanno ogni giorno un'occasione imperdibile per gli amanti del cinema.

Programma 2024

SABATO 20 LUGLIO Serata Inaugurale

0re 20,45 EVENTO SPECIALE

FLORA di Martina De Polo sarà presente la regista



DOMENICA 21 LUGLIO

Ore 16,00 Film in Concorso

TUTTI I CANI MUOIONO SOLI di Paolo Pisanu

Ore 20,45 Film in Concorso

BILLY di Emilia Mazzacurati sarà presente la regista



LUNEDI’ 22 LUGLIO

Ore 16,00 Film in Concorso

FELICITA’ di Micaela Ramazzotti

Ore 20,45 Film in Concorso

LA FESTA DEL RITORNO di Lorenzo Adorisio sarà presente il regista



MARTEDI’ 23 LUGLIO

Ore 16,00 Film in Concorso

PALAZZINA LAF di Michele Riondino

Ore 20,45 Film in Concorso

AMANDA di Cristiano Bendinelli sarà presente il regista



MERCOLEDI’ 24 LUGLIO

Ore 16,00 Film in Concorso

SAMAD di Marco Santarelli

Ore 20,45 Film in Concorso

ARF di Simona Cornacchia e Anna Russo saranno presenti le registe



GIOVEDI’ 25 LUGLIO

Ore 16,00 Film in Concorso

IL SOGNO DEI PASTORI di Tomaso Mannoni

Ore 20,45 Film in Concorso

CASTELROTTO di Damiano Giacomelli sarà presente il regista



VENERDI’ 26 LUGLIO

Ore 16,00 Film in Concorso

METAMORPHOSIS di Michele Fasano

Ore 20,45 Film in Concorso

COME PECORE IN MEZZO AI LUPI di Lyda Patitucci



SABATO 27 LUGLIO

Ore 20,45 Serata Finale – Premiazioni

IL CINEMA DELLE DONNE – OPERE PRIME E SECONDE INTERNAZIONALI



DOMENICA 28 LUGLIO

EVENTO SPECIALE

OMAGGIO A MICHELE SERRA

In collaborazione con CINIT – CINEFORUM ITALIANO

Ore 20,45

INSHALLAH A BOY di Amjad Al Rasheed



LUNEDI’ 29 LUGLIO

Ore 20,45

LA CANZONE DELLA TERRA di Margreth Olin



MARTEDI’ 30 LUGLIO

Ore 20,45

SAMSARA di Lois Patino



MERCOLEDI’ 31 LUGLIO

Il Festival dei Ragazzi

Ore 16,00

LE AVVENTURE DEL PICCOLO NICOLAS di Amandine Fredon e Benjamin Massoubre

Ore 20,45

HOURIA – LA VOCE DELLA LIBERTA’ di Mounia Meddour



GIOVEDI’ 1 AGOSTO

Ore 20,45

L’ESTATE DI CLEO di Marie Amachoukeli



VENERDI’ 2 AGOSTO

Ore 20,45

20.000 SPECIE DI API di Estibaliz Urresola Solaguren



SABATO 3 AGOSTO

Il Festival dei Ragazzi

Ore 16,00

YUKU E IL FIORE DELL’HIMALAYA di Amaud Demuynck e Remi Durin

Ore 20,45

HEARTLESS di Nara Normande



DOMENICA 4 AGOSTO

Ore 20,45

SE SOLO FOSSI UN ORSO di Zoljagat Purevdash