Gallerie d'Italia: originale performance sul futuro

Domenica 6 giugno, alle Gallerie d’Italia di Vicenza, alle 10.30, 12.00, 15.00 e 16.00, nell’ambito della mostra FUTURO. Arte e società dagli anni Sessanta apre al pubblico fino al 27 giugno, performance originale di 14 giovani che condivideranno con i visitatori la loro idea di ‘futuro’.

L’iniziativa conclude il workshop di scrittura creativa che si è svolto nei mesi scorsi nella sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, in collaborazione con exvUoto Teatro, e che ha accompagnato i ragazzi tra le sale espositive dove le opere, liberamente scelte e mai nominate, sono state di ispirazione per intensi monologhi interiori.

I ragazzi, tra i 16 e i 25 anni, hanno attraversato le sale dell’esposizione ricchi di dubbi e domande: dopo un anno e mezzo di pandemia la parola “futuro” richiama ancor di più una presa di coscienza e di responsabilità. Hanno interrogato le opere in mostra e si sono immersi in flussi di pensiero che hanno trascritto e discusso. Il risultato è un insieme di riflessioni in stili e forme diverse, racconti che riflettono un personale approccio e attraversamento della mostra FUTURO. Ma illustrano anche ad un lettore/ascoltatore attento come si possa affrontare questo presente, quali siano i dubbi e le speranze, cosa significhi essere un giovane abitante di questa nostra Terra oggi.