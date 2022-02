Gallerie d'Italia: domenica musica con Ensemble Musagete

Prezzo non disponibile

Domenica 13 febbraio alle ore 17.00 alle Gallerie d’Italia- Palazzo Leoni Montanari, museo di Intesa Sanpaolo a Vicenza, è in programma il quinto appuntamento della stagione concertistica Pomeriggio tra le Muse realizzata dall’ Ensemble Musagète.

Le emozioni musicali evocate dal titolo dell’edizione 2021-2022 (Musica, una storia emozionante) prendono questa volta una declinazione intima e familiare: i timbri caldi e morbidi del clarinetto e della viola dialogano con il pianoforte e passano agilmente da momenti di sincero divertimento a emozioni più intime e sfumate, dense di ricordi condivisi e di affetti.

Gli autori delle pagine in programma, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Robert Schumann (1810-1856) e Max Bruch (1838-1920), sono accomunati in queste opere da un’ispirazione che fa riferimento agli affetti familiari e alla condivisione tra amici. Opere probabilmente destinate a esecuzioni partecipate dagli stessi autori, questi trii dalla rara combinazione strumentale (clarinetto, viola e pianoforte), hanno una vocazione intima, sinceramente cameristica, sono musica da condividere con le persone più care: giocoso e divertito il mozartiano trio in Mi bemolle maggiore K 498 - del quale si favoleggia la composizione durante una partita di birilli (antesignani del moderno bowling); tenero e dolce il Bruch degli otto pezzi - dedicati al figlio clarinettista; trasognato e fiabesco lo Schumann delle Märchenerzählungen, una delle ultime luci prima della definitiva pazzia dell’autore.

Gli interpreti del concerto sono Luigi Marasca clarinetto, Michele Sguotti viola, e Gabriele Dal Santo pianoforte.

Prenotazione obbligatoria (limitato numero di posti) al numero verde 800.578875 o all’indirizzo mail info@palazzomontanari.com.

Le Gallerie d’Italia adempiono alle indicazioni fornite dalla normativa nazionale, applicando tutte le misure di prevenzione e contenimento SARS-CoV-2

Musiche di Mozart, Schumann, Bruch

Programma

Wolfgang A. Mozart (1756-1791)

Trio in Mi bemolle maggiore, K. 498 “Kegelstatt-Trio”

Andante

Minuetto

Rondò. Allegretto

Max Bruch (1838-1920)

Otto pezzi per clarinetto, viola e pianoforte, op. 83 [selezione]

Robert Schumann (1810-1856)

Märchenerzählungen per clarinetto viola e pianoforte, op. 132

Lebhaft, nicht zu schnell

Lebhaft und sehr markirt

Ruhiges Tempo, mit zartem Ausdruck

Lebhaft, sehr markirt

ENSEMBLE MUSAGÈTE

Luigi Marasca clarinetto

Michele Sguotti viola

Gabriele Dal Santo pianoforte